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Госдеп пригрозил расследованием химатак в сирийской Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press
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В Госдепартаменте США сообщили о проведении расследований случаев применения химоружия в Восточной Гуте.

«Мы воспринимаем обвинения в применении химического оружия очень серьезно, и мы работаем с нашими партнерами на местах для проведения расследования по данным сообщениям», — заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что ведомство располагает сообщениями о новом «применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей». «Было подтверждено, что атака стала третьей в Восточной Гуте за последние 30 дней», — утверждает Науэрт.

Она пообещала «привлекать к ответственности всех виновных за все подтвержденные случаи применения химоружия». Для этого планируется использовать дипломатические механизмы, включая СБ ООН и ОЗХО, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев». Москва дала свою оценку этим обвинениям. 

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