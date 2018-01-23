Рябков считает встречу в Париже по химоружию в Сирии ударом по ООН

Москва с тревогой смотрит на проведение многосторонней встречи по сирийскому химоружию в Париже и считает ее покушением на прерогативы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ударом по ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его мнению, таким образом Франция, США и другие страны, которых не устраивает происходящее на Ближнем Востоке, пытаются подменить международные площадки, форматы которых подходят для решения подобных вопросов.

«Квазиколлективный подход, а по сути дела, выстраивание государств, которые не могут возразить по-настоящему еврограндам и США, — это прямое покушение на прерогативы Организации по запрещению химического оружия, удар по ооновской площадке», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Рябков предупредил, что эти «упражнения» могут спровоцировать дальнейшее размежевание международного сообщества, и призвал авторов подобных инициатив задуматься о последствиях.

Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором указал на попытки США исказить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии