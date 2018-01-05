Германия заявила о полном уничтожении вывезенного из Ливии химоружия

Германия завершила работы по уничтожению химического оружия и токсичных материалов, вывезенных из Ливии.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны страны.

Ведомства напомнили, что расходы по уничтожению веществ взяли на себя Вашингтон и Берлин.

Уничтоженный материал «хранился еще со времен режима (бывшего лидера Ливии Муамара) Каддафи и подлежал уничтожению согласно конвенции о химоружии», — приводит «РИА Новости» слова из заявления.