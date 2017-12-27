Двоих граждан Белоруссии освободили в Ливии благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова и МИД России.

Об этом заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По его словам, белорусские медики Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. Когда у них в октябре этого года закончился контракт с одним из медицинских учреждений, они были задержаны неизвестными вооруженными людьми в ливийском городе Зинтан. У белорусов отобрали документы, а покинуть город без документов и проехать через блокпосты они не могли, передает «РИА Новости».

«Благодаря слаженным действиям Рамзана Кадырова и МИД России в Ливии были освобождены два медика — граждане Республики Беларусь; борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня в Москве», — сказал он.

Деньгов отметил, что борт с гражданами Белоруссии приземлится в Москве 27 декабря, затем они направятся в Минск.

20 декабря прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров сообщил, что при участии республиканской прокуратуры Чечни удалось вернуть на родину 68 российских детей, вывезенных ранее в зоны боевых действий за границей.