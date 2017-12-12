Российские моряки в Ливии получат свободу

Россия и Ливия находятся в завершающей стадии переговоров по освобождению двух оставшихся под арестом российских моряков с судна «Теметерон», задержанных в июне 2016 года по обвинению в контрабанде нефти. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердил собеседник в ливийском правительстве. Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов в беседе с «Известиями» отметил, что по поручению Рамзана Кадырова переговоры с ливийцами об освобождении россиян ведутся беспрерывно.

Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев и его первый помощник Сергей Самойлов — граждане России, обвиняемые властями в Триполи в контрабанде нефти, в ближайшие недели могут вернуться домой, сообщили «Известиям» два источника в российских дипломатических кругах и подтвердил собеседник в правительстве североафриканской страны.

— Простых членов экипажа быстро отпустили, к ним было меньше всего вопросов. Ситуация с их освобождением решилась довольно оперативно. А вот к капитану и его помощнику ливийцы относились с особым подозрением. Но история тоже подходит к концу, должно всё решиться в ближайшие недели, — пояснил один из собеседников.

Танкер «Теметерон» был задержан в июне 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. В составе экипажа находились трое россиян, пятеро граждан Украины и один гражданин Греции. Судно принадлежит греческой фирме, но работало под флагом Белиза. Моряков обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов. Весной этого года МИД РФ сообщил об освобождении нескольких моряков.

— 2 марта после завершения прокуратурой Триполи следственных мероприятий по делу танкера «Теметерон», задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года, были освобождены шесть членов интернационального экипажа судна, в том числе один гражданин России — старший механик Пащенко, — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе также констатировали, что двое россиян — Владимир Текучев и Сергей Самойлов — по-прежнему задержаны.

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов рассказал «Известиям», что переговоры об освобождении россиян с тех пор ведутся непрерывно и большую роль в этом процессе играет лично Рамзан Кадыров.

— Этот вопрос ни на один день не был оставлен без внимания. По поручению главы республики им занимается депутат Госдумы Адам Делимханов, также есть представитель в Ливии. Помощь оказывают наши дипломаты, находящиеся непосредственно в [североафриканской] стране, — отметил Альви Каримов.

Случай с «Теметероном» не первый, когда россияне оказывались под арестом в Ливии. В сентябре 2015 года был задержан танкер «Механик Чеботарев», ходивший под российским флагом, — также по подозрению в контрабанде нефти. На борту находились 12 членов экипажа, все — граждане России. Об их освобождении сообщил в октябре 2016 года Рамзан Кадыров. В марте 2017 года береговая охрана задержала сухогруз «Мерле», на борту которого находились семь российских граждан. Им предъявили обвинение в незаконной попытке вывоза металлолома. Пятерых моряков благодаря усилиям дипломатов освободили в конце апреля, еще двоих — в начале мая. Содействие этому также оказал глава Чеченской Республики. Сейчас под стражей в Ливии остаются двое моряков с «Теметерона».