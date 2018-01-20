Минобороны ответило на обвинение США в покрывательстве властей Сирии

Обвинения США в использовании сирийскими властями химического оружия базируется на слухах из социальных сетей и заявлениях террористов. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

Вместе с тем Вашингтон игнорирует объективные факты использования химоружия террористами против правительственной армии Сирии и мирного населения.

В ведомстве напомнили, что именно по инициативе президента Владимира Путина Дамаск полностью уничтожил арсенал боевых химических веществ. Россия также выполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.

В то же время США приостановили, а впоследствии прекратили выполнение своих обязательств, используя при этом надуманные предлоги.

Что же касается обвинения в адрес России, то Соединенным Штатам «следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия», резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в использовании любой возможности для защиты действующих властей Сирии во главе с Башаром Асадом, которые якобы «продолжают использовать химоружие».