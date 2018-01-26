МИД заявил об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

Режим нераспространения химического оружия в мире находится под угрозой из-за позиции участников парижской конференции по расследованию химатак в Сирии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«О реальных намерениях организаторов «добровольного партнерства» свидетельствует достигнутое в Париже политическое «взаимопонимание» относительно сбора и накопления информации о виновных в использовании химического оружия «физических и юридических лицах, организациях и правительствах» с целью введения в отношении них на национальном и наднациональном уровнях санкционных мер и принятия судебно-правовых решений», — говорится в комментарии Рябкова, который был опубликован на сайте российского дипведомства.

По его словам, это в корне противоречит общепризнанным международным нормам и идет вразрез с уставом ООН и методами работы Совбеза организации.

«На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения», — подчеркнул он.

Рябков отметил, что на Ближнем Востоке «при попустительстве Запада» не прекращаются рецидивы химического терроризма.

«Нельзя поддаваться диктату группы тех, кто готов использовать столь одиозные методы демонизации законного правительства САР с целью его последующего отстранения от власти. «Партнерство» — это способ «повязать» его участников политическими обязательствами совместно продвигать в СБ ООН и ОЗХО антисирийские решения», — заявил заместитель министра.

Напомним, Франция объявила о создании международного партнерства по предотвращению химатак, в которое вошли 24 страны, 23 января.

Ранее в январе ряд западных СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска. Отмечалось, что в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей. В то же время, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибли двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, однако «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на официальный Дамаск. Там применение химического оружия отрицают.