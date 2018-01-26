МИД обвинил США в затягивании сроков уничтожения химического арсенала

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти США всеми возможными способами отсрочивают ликвидацию своего химического арсенала.

«Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ», — сказал Рябков, слова которого цитирует «РИА Новости».

Рябков отметил, что таким образом американские власти «бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия».

«Видимо, зачем-то он им требуется», — сказал он.

Рябков также напомнил, что именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия был внесен «нереалистично амбициозный» срок глобального уничтожения химоружия — до 2007 года.

24 января Рябков заявил, что Вашингтон использует сирийскую тематику и обвинения в причастности к последней химатаке в Восточной Гуте для политики сдерживания России.