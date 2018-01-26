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МИД обвинил США в затягивании сроков уничтожения химического арсенала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти США всеми возможными способами отсрочивают ликвидацию своего химического арсенала.

«Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ», — сказал Рябков, слова которого цитирует «РИА Новости».

Рябков отметил, что таким образом американские власти «бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия».

«Видимо, зачем-то он им требуется», — сказал он.

Рябков также напомнил, что именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия был внесен «нереалистично амбициозный» срок глобального уничтожения химоружия — до 2007 года.

24 января Рябков заявил, что Вашингтон использует сирийскую тематику и обвинения в причастности к последней химатаке в Восточной Гуте для политики сдерживания России.

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