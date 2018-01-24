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В МИДе назвали заявления США о химатаках средством сдерживания РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Вашингтон использует сирийскую тематику и обвинения в причастности к последней химатаке в Восточной Гуте для политики сдерживания России.

Дипломат отметил, что ряд заявлений высокопоставленных представителей США можно изложить так: «Нас, США, не интересует, что на эту тему думает Россия, правы только мы, другого взгляда на происходящее в Сирии, как и в целом, наверное, на мир быть не может». Рябков указал, что заявления и действия США можно расценивать и как попытку продолжить политику сдерживания России.

Он обратил внимание, что американцы вбросили «россказни» о новых случаях применения химоружия в Сирии именно теперь, когда завершается подготовка к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи.

«Всё это делается с единственной целью — нагнетать обстановку и искать поводы для обвинений Москвы в «покрывательстве» случаев применения химоружия», пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев». Москва дала свою оценку обвинениям США в использовании Дамаском химоружия.

Ранее в январе СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска в Восточной Гуте. По поступающей информации, в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей. Телеканал «Аль-Маядин» при этом сообщал о гибели двух детей и 30 пострадавших. Факт химатаки не подтвержден, но «Белые каски» уже обвинили в ее организации официальный Дамаск. Сирийские власти применение химического оружия отрицают.

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