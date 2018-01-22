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Джонсон и Тиллерсон обсудили начало политпроцесса по отстранению Асада

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада.

«Госсекретарь и глава МИДа обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада», — говорится в заявлении британского МИДа.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась днем в понедельник, 22 января, в официальной лондонской резиденции Джонсона.

В ходе своего выступления в Станфордском университете 17 января Тиллерсон заявил о том, что США намерены сохранять свое военное присутствие в САР в течение неопределенно долгого времени и добиваться отстранения от власти Башара Асада. Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на проведении «свободных и транспарентных выборов» под надзором ООН.

Портал iz.ru писал о том, что США призвали Анкару проявить сдержанность в операциях турецкой армии на территории Сирии. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в сирийском Африне.

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