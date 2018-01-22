Мэй провела встречу с Тиллерсоном в ходе его визита в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе визита главы американской дипломатии в королевство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя главы британского кабмина.

Вместе с тем собеседник агентства не стал раскрывать детали встречи. После беседы с Терезой Мэй Рекс Тиллерсон приступил к переговорам со своим коллегой Борисом Джонсоном.

21 января министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости обеспечить организацию визита президента США Дональда Трампа в Лондон.