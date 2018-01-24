США отвергли предложение России о расследовании химатак в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США выдают себя на глазах международного сообщества, сразу отвергая предложение России о принятии резолюции Совета Безопасности ООН о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии.

«То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом», — цитирует постпреда ТАСС.

Небензя отметил, что это говорит лишь о том, что «США не нужен никакой независимый профессиональный механизм». Также он раскритиковал США за попытки возложить на главу САР Башара Асада ответственность за предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска 22 января.

«Если вы серьезны в желании создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать ее», — отметил Небензя.

Дипломат также сообщил, что новый механизм расследования применения химоружия должен быть подлинно независимым, поскольку механизм ООН–ОЗХО оказался «непрофессиональным и предвзятым».

По данным экспертов, в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года правительственными силами Сирии якобы был применен зарин, а в Умм-Хоше 15–16 сентября 2016 года боевики террористической организации ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт. В России убеждены, что доклад основан на сомнительных фактах.