РФ предложила создать новую структуру для расследования химатак в Сирии

Россия на заседании Совбеза (СБ) ООН предложила создать новую структуру для расследования химических атак в Сирии.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, новый международный следственный орган «на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем», смог бы устанавливать факты для определения Совбезом ООН ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия.

Небензя подчеркнул, что такой орган должен быть «профессиональным и деполизитизированным», передает «РИА Новости».

«Мы подготовили соответствующий проект резолюции, просим секретариат распространить его. Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу… Мы готовы к предметным консультациям», — добавил постпред.

Вместе с тем Небензя отметил, что Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) стал предметом политических манипуляций.

«К сожалению, прекративший свое существование СМР провалил расследование, которое с научно-технической точки зрения было полностью несостоятельным, и стал инструментом политических манипуляций», — сказал он.

Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совбезу ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15–16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористической организации ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах.