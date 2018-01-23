Прямой эфир

РФ предложила создать новую структуру для расследования химатак в Сирии

0
Фото: TASS/Imago/Li Muzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия на заседании Совбеза (СБ) ООН предложила создать новую структуру для расследования химических атак в Сирии.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, новый международный следственный орган «на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем», смог бы устанавливать факты для определения Совбезом ООН ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия.

Небензя подчеркнул, что такой орган должен быть «профессиональным и деполизитизированным», передает «РИА Новости».

«Мы подготовили соответствующий проект резолюции, просим секретариат распространить его. Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу… Мы готовы к предметным консультациям», — добавил постпред.

Вместе с тем Небензя отметил, что Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) стал предметом политических манипуляций.

«К сожалению, прекративший свое существование СМР провалил расследование, которое с научно-технической точки зрения было полностью несостоятельным, и стал инструментом политических манипуляций», — сказал он.

Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совбезу ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15–16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористической организации ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дамаск заподозрил ОЗХО-ООН в написании доклада о химатаке до расследования
МИД РФ назвал политическим заказом выводы ОЗХО по Хан-Шейхуну

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017