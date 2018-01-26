Стрелки символических часов Судного дня передвинуты на 23:58

Стрелки символических часов Судного дня всё ближе к полуночи. Их перевели на полминуты ближе, теперь они показывают 23:58. Так близко к часу икс они не подходили ни разу за всю свою историю.

Часы впервые появились на обложке американского журнала в 1947 году. Проект придумали создатели первой атомной бомбы в Штатах. Время до полуночи как бы символизирует напряженность обстановки в мире. Например, после окончания холодной войны часы показывали 23:43. Решение о переводе принимает совет директоров. Среди них — 18 нобелевских лауреатов.

Стрелку часов в этом году «передвинули» ядерные испытания Северной Кореи. Кроме того, беспокоиться ученых заставила политика Дональда Трампа.