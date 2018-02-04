Прямой эфир

Роухани назвал бессовестными угрозы Вашингтона Москве

0
Фото: REUTERS/President.ir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция США по распространению ядерного оружия является двуличной и лицемерной, так как Вашингтон делает заявления о необходимости мира и дружбы, а затем бессовестно грозит Москве ядерным оружием, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«(Американцы), которые верят, что использование оружия массового поражения является преступлением против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников», — приводит «РИА Новости» заявление Роухани.

Он задался вопросом о том, как в таких обстоятельствах власти США могут делать заявления о необходимости мира и дружбы, когда при этом «бессовестно» угрожают ядерным оружием Москве.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия и приближает человечество к уничтожению.

Напомним, 2 февраля США обнародовали новую ядерную доктрину. Документ, в частности, заявляет о ядерных угрозах из РФ, Ирана и КНДР, а также допускает ядерный ответ на масштабное неядерное нападение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД указал на антироссийскую направленность ядерной доктрины США
Пекин назвал абсурдом заявление США о ядерном потенциале КНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017