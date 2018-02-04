Роухани назвал бессовестными угрозы Вашингтона Москве

Позиция США по распространению ядерного оружия является двуличной и лицемерной, так как Вашингтон делает заявления о необходимости мира и дружбы, а затем бессовестно грозит Москве ядерным оружием, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«(Американцы), которые верят, что использование оружия массового поражения является преступлением против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников», — приводит «РИА Новости» заявление Роухани.

Он задался вопросом о том, как в таких обстоятельствах власти США могут делать заявления о необходимости мира и дружбы, когда при этом «бессовестно» угрожают ядерным оружием Москве.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия и приближает человечество к уничтожению.

Напомним, 2 февраля США обнародовали новую ядерную доктрину. Документ, в частности, заявляет о ядерных угрозах из РФ, Ирана и КНДР, а также допускает ядерный ответ на масштабное неядерное нападение.