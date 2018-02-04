МИД указал на антироссийскую направленность ядерной доктрины США

Новая ядерная доктрина США несет в себе конфронтационный заряд и антироссийскую направленность, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что военная доктрина России ограничивает использование ядерного оружия «двумя гипотетическими сугубо оборонительными сценариями»: в ответ на агрессию против страны и ее союзников с использованием ядерного оружия либо же с использованием обычного оружия.

Таким образом, отмечают в МИДе, США подвергают под сомнение право России на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях.

Москве придется учитывать подходы, введенные в оборот Вашингтоном. Россия примет меры по обеспечению собственной безопасности, резюмировали в МИДе.

Как писал портал iz.ru, США обнародовали новую ядерную доктрину 2 февраля текущего года. В частности, Вашингтон не исключает, что Россия может нанести превентивный ядерный удар.