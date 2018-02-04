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МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия и приближает человечество к уничтожению. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Дипломат также отметил, что его не удивляет тот факт, что часы Судного дня находятся в самом опасном положении с 1953 года.

«Упрямство Трампа в уничтожении Совместного всеобъемлющего плана действий проистекает из той же опасной неосторожности», — написал Зариф в Twitter.

Часы Судного дня, о которых говорит Зариф, впервые появились на обложке журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». Полночь символизирует момент ядерного катаклизма. В 1952 году после того, как США испытали водородную бомбу, часы были переведены на 23:58.

Как писал портал iz.ru, США обнародовали новую ядерную доктрину 2 февраля текущего года. В документе выражаются опасения по поводу возможного превентивного ядерного удара со стороны России.

В МИД России заявили, что США «обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил». Документ вызвал у Москвы «глубокое разочарование».

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