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Бондарев назвал ложным заявление США о готовности РФ нанести ядерный удар

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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США в новой ядерной доктрине выступили с ложными обвинениями против России, чтобы оправдать любые свои дальнейшие действия, заявив о готовности Москвы первой нанести ограниченный ядерный удар.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что руководство США таким образом «старается создать образ агрессивной России в глазах международного сообщества».

«Зная, что Россия на протяжении всей истории никогда первой не нападает, авторы документа тем не менее «предположили», будто мы готовы первыми применить ядерное оружие», — приводит ТАСС слова Бондарева, 

Как передает агентство, Вашингтон также использует ложные обвинения в адрес России, чтобы, пообещав «ядерный зонтик» не обладающим паритетной военной мощью странам, поставить их в зависимость от себя. 

Как сообщал портал iz.ru, Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США 2 февраля. В документе содержится предположение, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар.

В нем также отмечается, что Вашингтон видит в модернизации Москвой своего ядерного потенциала стремление «стать сверхдержавой» и вернуться к гонке вооружений, происходившей во время холодной войны. 

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