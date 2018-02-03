Бондарев назвал ложным заявление США о готовности РФ нанести ядерный удар

США в новой ядерной доктрине выступили с ложными обвинениями против России, чтобы оправдать любые свои дальнейшие действия, заявив о готовности Москвы первой нанести ограниченный ядерный удар.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что руководство США таким образом «старается создать образ агрессивной России в глазах международного сообщества».

«Зная, что Россия на протяжении всей истории никогда первой не нападает, авторы документа тем не менее «предположили», будто мы готовы первыми применить ядерное оружие», — приводит ТАСС слова Бондарева,

Как передает агентство, Вашингтон также использует ложные обвинения в адрес России, чтобы, пообещав «ядерный зонтик» не обладающим паритетной военной мощью странам, поставить их в зависимость от себя.

Как сообщал портал iz.ru, Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США 2 февраля. В документе содержится предположение, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар.

В нем также отмечается, что Вашингтон видит в модернизации Москвой своего ядерного потенциала стремление «стать сверхдержавой» и вернуться к гонке вооружений, происходившей во время холодной войны.