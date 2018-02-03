Эксперты назвали новую ядерную доктрину США сменой курса

Публикация новой ядерной доктрины США свидетельствует о том, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», ссылаясь на главу Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексея Арбатова, Пентагон уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

Кроме того, Арбатов полагает, что такие документы всегда имеют внутреннее и внешнее измерение. По мнению эксперта, внутри США данная доктрина призвана обеспечить финансирование военных программ и дать указание оборонной промышленности о том, какие вооружения следует создавать, и дать поручение военным ведомствам относительно того, в каких сценариях и каким образом эти вооружения придется использовать.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что новая ядерная доктрина США возмутила японцев.