Трамп оценил реалистичность ядерной доктрины США

Американский лидер Дональд Трамп назвал реалистичной ядерную доктрину США, опубликованную накануне.

Президент США отметил, что она исходит из необходимости модернизации американской ядерной триады. К ней относят межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация.

«Заключения основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Трампа.

Кроме того, американский лидер добавил, что его предшественники слишком долго откладывали этот вопрос.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выжившие при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки японцы осудили новую ядерную доктрину США.