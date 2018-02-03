Трамп оценил реалистичность ядерной доктрины США
Американский лидер Дональд Трамп назвал реалистичной ядерную доктрину США, опубликованную накануне.
Президент США отметил, что она исходит из необходимости модернизации американской ядерной триады. К ней относят межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация.
«Заключения основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Трампа.
Кроме того, американский лидер добавил, что его предшественники слишком долго откладывали этот вопрос.
Ранее портал iz.ru сообщал, что выжившие при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки японцы осудили новую ядерную доктрину США.