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Трамп оценил реалистичность ядерной доктрины США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп назвал реалистичной ядерную доктрину США, опубликованную накануне. 

Президент США отметил, что она исходит из необходимости модернизации американской ядерной триады. К ней относят межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация. 

«Заключения основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Трампа.

Кроме того, американский лидер добавил, что его предшественники слишком долго откладывали этот вопрос.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выжившие при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки японцы осудили новую ядерную доктрину США. 

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