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Японцы возмущены новой ядерной доктриной США

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Then Chih Wey
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Сильный общественный резонанс среди японцев вызвала новая ядерная доктрина США. 

Как сообщают местные СМИ, представители организаций «хибакуся», как называют переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгневаны из-за обновленной ядерной доктрины США. Она отодвигает перспективу отказа от ядерного оружия. Кроме того, японцы опасаются, что снижение мощности боезарядов приведет к снижению «ядерного порога». 

Тосиюки Мимаки, представитель одной из таких организаций, выступая перед журналистами, отметил, что в прошлом году была признана деятельность «хибакуся», так, в частности, был принят договор о запрещении ядерного оружия. «Однако если президент державы планирует наращивать и модернизировать ядерное оружие, то становится невозможным исчезновение ядерного оружия во время жизни нас, «хибакуся», и я чувствую сильный гнев», — добавил общественный деятель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что один из переживших бомбардировку Нагасаки скончался в Японии.

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