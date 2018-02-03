Японцы возмущены новой ядерной доктриной США

Сильный общественный резонанс среди японцев вызвала новая ядерная доктрина США.

Как сообщают местные СМИ, представители организаций «хибакуся», как называют переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгневаны из-за обновленной ядерной доктрины США. Она отодвигает перспективу отказа от ядерного оружия. Кроме того, японцы опасаются, что снижение мощности боезарядов приведет к снижению «ядерного порога».

Тосиюки Мимаки, представитель одной из таких организаций, выступая перед журналистами, отметил, что в прошлом году была признана деятельность «хибакуся», так, в частности, был принят договор о запрещении ядерного оружия. «Однако если президент державы планирует наращивать и модернизировать ядерное оружие, то становится невозможным исчезновение ядерного оружия во время жизни нас, «хибакуся», и я чувствую сильный гнев», — добавил общественный деятель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что один из переживших бомбардировку Нагасаки скончался в Японии.