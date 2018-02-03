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Посол РФ в США поделился впечатлениями от новой ядерной доктрины

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В ближайшее время пройдут российско-американские консультации по поводу обнародованной новой ядерной доктрины США.

На этих встречах «коллеги из Вашингтона найдут объяснения на многие пока еще неясные пассажи» документа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его оценке, доктрина требует внимательного изучения. Но даже малая рассекреченная часть документа «вызывает озабоченность».

Посол признал, что документ «не очень здорово настраивает на практическую работу».

«Как российский дипломат, я хочу сказать, что вряд ли с нами надо говорить с позиции силы, вряд ли с нами надо говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — сказал Антонов.

По его мнению, «американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации». «Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс. Мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят», — цитирует «РИА Новости» заявление дипломата.

Как сообщал iz.ru, 2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР, но Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.

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