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Пентагон вменил в заслугу США длительное отсутствие мировых войн

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Отсутствие на планете мировых войн на протяжении более 70 лет — заслуга США. Такое утверждение зафиксировано в новой ядерной доктрине страны.

До появления ядерного оружия войны были «обычным явлением», считают авторы документа. Накопленный Соединенными Штатами ядерный потенциал «внес существенный вклад в сдерживание» вооруженных конфликтов, отмечается в доктрине.

Потери человечества в двух мировых войнах доктрина определяет цифрой в 80–100 млн человек. «В среднем погибали по 30 тыс. человек в день», — цитирует ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в новой ядерной доктрине страны Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.   

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