Белый дом запланировал нарастить военные расходы в 2019 году

Белый дом планирует повысить государственные расходы на военные нужды. Объем повышения определится при обсуждении в конгрессе проекта бюджета на 2019 финансовый год.

«Я считаю, что впереди нас ждет ожесточенное сражение», — заявил по этому поводу директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

Он не сомневается в итоговом повышении расходов и считает проблемой лишь противодействие демократов.

«Я считаю, что все согласятся с наращиванием верхнего предела военных ассигнований. Вопрос для нас заключается в том, до какой степени поднять планку расходов, не касающихся обороны», — цитирует ТАСС заявление Малвэни, сделанное в эфире Fox News.

Напомним, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к конгрессу с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 год до $716 млн.

Как писал iz.ru, на недавней встрече с генералами глава Белого дома заверил, что продолжит отстаивать «увеличенное и прогнозируемое финансирование» Пентагона «для обеспечения мира посредством силы». В частности, в предварительной версии новой ядерной доктрины США говорится о двукратном увеличении расходов на арсенал ядерного сдерживания в ближайшее десятилетие.