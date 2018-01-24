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Япония требует от США приостановить полеты военных вертолетов AH-1

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS
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Министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования запретить полеты вертолетов AH-1 после инцидента с экстренной посадкой в префектуре Окинава. Об этом в среду, 24 января, заявил глава оборонного ведомства Ицунори Онодэра.

«Это неприемлемо, что в этом месяце произошло уже три инцидента, когда американские военные вертолеты садились вне военных баз на частную территорию. Подобные случаи вызывают большую обеспокоенность у жителей Окинавы», — заявил журналистам министр.

Сообщается, что потребовал у американской стороны принять меры и министр иностранных дел Японии Таро Коно. У него в среду, 24 января, состоялся телефонный разговор с американским послом в Токио Уильямом Хагерти.

Американский вертолет 23 января совершил экстренную посадку на одном из южных островов префектуры Окинава. Это стало третьим по счету инцидентом с участием военной техники США в Японии в этом месяце.

Портал iz.ru писал о том, что 13 декабря ученик начальной школы в городе Гинован получил травму в результате падения фрагмента стекла, которое могло быть частью американского военного вертолета. Сообщается, что предмет размером около 1 кв. м упал на спортивную площадку, где в тот момент находились 30 детей и преподаватели.

Министр обороны США Джеймс Мэттис извинился и обещал принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

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