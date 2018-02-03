Шаманов назвал ложью пункт о российской ядерной угрозе в доктрине США

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что положения о якобы ядерной угрозе со стороны России, которые содержатся в доктрине США, не соответствуют действительности.

«Это ложь. У нас в наших документах, в военной доктрине такого нет и никогда не было», — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что инициатива некоторых американских политиков о закреплении на законодательном уровне возможности нанесения превентивного удара не что иное, как провокация.

Аналогично дела обстоят, по словам Шаманова, и с планами США по созданию новой ядерной крылатой ракеты морского базирования, которые они преподносят как ответ на якобы нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Это чистой воды шантаж, мы неоднократно доказывали, что в результате тех соглашений, которые были приняты и регламентированы в рамках ДРСМД, мы больше сократили, чем американцы», — приводит слова депутата «Интерфакс».

Шаманов подчеркнул, что все заявления американской стороны о нарушении Россией упомянутого соглашения ничем не обоснованы и не подкреплены.

Как сообщал портал iz.ru, 2 февраля Пентагон обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В частности, в документе говорится, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар.

Кроме того, там отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения подобного оружия на более чем 30 государств.