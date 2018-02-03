Клинцевич рассказал об опасности новой ядерной доктрины США

Новая американская ядерная доктрина допускает повторы трагедий Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — считает сенатор.

По его словам, доктрина приведет к усилению конфронтации во внешней политике США, так как упор в документе сделан «на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу» и соперничество с Россией.

Клинцевич предупредил об оперативной реакции российской стороны в случае размещения ядерных зарядов на базах США и НАТО в Прибалтике.

«В случае если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено всё (на эти цели)», — подчеркнул он.

Как сообщал портал iz.ru, 2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР, но Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.