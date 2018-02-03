МИД РФ разочарован антироссийской направленностью ядерной доктрины США

Содержание новой ядерной доктрины США вызвало «глубокое разочарование» у Москвы, говорится в официальном комментарии МИД РФ, опубликованном в субботу.

В российском ведомстве отметили «конфронтационный заряд» и «антироссийскую направленность этого документа».

«С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках», — заявили в министерстве, подчеркнув, что «всё это не имеет ничего общего с реальным положением дел».

Как сообщал портал iz.ru, 2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР, но Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.