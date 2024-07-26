Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане

Четыре случая лихорадки Западного Нила выявили в Татарстане, все пациенты находятся в стационаре, где получают необходимую медпомощь. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России «РИА Новости».

«Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — цитирует сообщение ведомства агентство.

Заражение человека лихорадкой Западного Нила чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.

21 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В ведомстве рассказали, что эта болезнь распространена в жарких странах и южных регионах России. Из-за потепления климата вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила стал встречаться в Поволжье и центральных регионах России.

Ранее, 31 мая, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что кроме лихорадки Западного Нила через укусы комаров можно заразиться вирусом японского энцефалита или туляремией, которая достаточно широко распространена на территории России. Кроме того, комары переносят дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое вызывается круглыми червями. Все эти заболевания появляются не сразу, а через несколько дней или недель.