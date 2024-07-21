Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России

В России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом 21 июля сообщили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в сообщении ведомства на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В Роспотребназдоре рассказали, что эта болезнь распространена в жарких странах и южных регионах России. Из-за потепления климата вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила стал встречаться в Поволжье и Центральных регионах России.

В ведомстве подчеркнули, что основной механизм заражения этой болезнью — укусы комаров. Для профилактики стоит использовать различные антимоскитные средства, например репелленты и фумигаторы. Нужно устанавливать на окнах сетки и следить, чтобы вода в емкостях не застаивалась и не становилась затхлой. Кроме того, не стоит находиться в заболоченных местах, а в лесопарковых зонах и на берегах водоемов необходимо носить закрытую защитную одежду.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию с распространением лихорадки Западного Нила. Там призвали не игнорировать симптомы заболевания и обратиться к врачу, если они появятся.

Ранее, 31 мая, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что кроме лихорадки Западного Нила через укусы комаров можно заразиться вирусом японского энцефалита или туляремией, которая достаточно широко распространена на территории России. Кроме того, комары переносят дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое вызывается круглыми червями. Все эти заболевания появляются не сразу, а через несколько дней или недель.