Комариная зараза: в России выявили случаи лихорадки Западного Нила

В России в 2024 году были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на то что болезнь чаще всего встречается в южных регионах страны и в жарких странах, из-за аномальной жары в июле этого года вирус-возбудитель опасной лихорадки обнаружили также севернее, в Поволжье и центральных регионах России. Что такое лихорадка Западного Нила, симптомы, как ее выявить и лечить, рассказывают «Известия».

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — инфекционное заболевание, распространенное в жарких странах Африки, Америки, Европы и Азии.

В 2024 году единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы и в России. На данный момент ситуация с распространением вирусного заболевания в стране находится под контролем, сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье, 21 июля.

«Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В РПН уточнили, что случаи заражения ЛЗН обычно выявляют в южных регионах России. Однако в связи с потеплением вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила стал встречаться также в Поволжье и центральных регионах России.

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Лихорадка Западного Нила: симптомы и протекание болезни

Инкубационный период болезни варьируется от нескольких дней до 2–3 недель. У большинства заразившихся (около 70–80%) болезнь проходит бессимптомно. Примерно у 20% могут наблюдаться неприятные признаки заражения инфекционным заболеванием.

Болезнь начинается с быстрого повышения температуры тела до 38–40 градусов, сопровождающегося ознобом. У заразившихся ЛЗН появляются слабость, сильная головная и мышечная боль, а также снижение аппетита. Лихорадочный период продолжается в среднем 5–7 дней.

На высоте интоксикации у больных нередко возникают многократная рвота, потливость, появляются боли в области сердца. Также могут быть высыпания на коже и воспаление век. У некоторых заболевших инфекция осложняется синдромом серозного менингита — воспалением мягкой оболочки мозга, а также менингоэнцефалитом.

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Основные пути заражения лихорадкой Западного Нила

В Роспотребнадзоре рассказали, что основным механизмом заражения лихорадкой Западного Нила является укус кровососущего комара. Источником инфекции также могут быть вороны или голуби, но чаще всего заражение происходит через кровососущих насекомых.

В качестве профилактики против ЛЗН в ведомстве порекомендовали использовать репелленты и фумигаторы, отпугивающие насекомых. На окна лучше установить москитные сетки.

Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов рекомендуется одеваться в закрытую плотную одежду, которую комары не смогут прокусить.

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Как лечить лихорадку Западного Нила

Согласно клиническим рекомендациям, при проявлении симптомов ЛЗН необходимо оперативно обратиться к врачу за консультацией.

Тяжелая форма заболевания не зависит от возраста человека и может произойти у любого пациента. Смертность от тяжелой формы лихорадки Западного Нила составляет 12–14%. В группе риска находятся люди старше 60 лет, имеющие заболевания почек, онкологию и сахарный диабет.

Вероятность смертельного исхода увеличивается при инфекции менингоэнцефалитической формы тяжелого или крайне тяжелого течения. В этом случае летальность составляет 5–10%, в крайне тяжелых случаях — до 40%.

При легких формах пациентам с ЛЗН назначают постельный режим, обильное питье, диету, а также комплексную дезинтоксикационную терапию. Для коррекции симптомов используют жаропонижающие, антигистаминные, седативные и другие группы препаратов.