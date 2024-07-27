Роспотребнадзор не обнаружил вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело противоэпидемические мероприятия из-за случаев лихорадки Западного Нила. В ведомстве 27 июля сообщили, что после проверок в регионе вирус не был обнаружен.

«По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен. В трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших водоемы обработаны от комаров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время заболевшие получают медицинскую помощь в инфекционном стационаре.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе минздрава Татарстана, один из четырех пациентов, госпитализированных с лихорадкой, находится в тяжелом состоянии, трое других — в состоянии средней тяжести.

Накануне, 26 июля, в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили о четырех выявленных случаях лихорадки Западного Нила в Татарстане. Сообщалось, что все пациенты находятся в стационаре, где получают необходимую медпомощь. Заражение этой болезнью чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.

21 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой. В ведомстве рассказали, что эта болезнь распространена в жарких странах и южных регионах страны. Из-за потепления климата вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила стал встречаться в Поволжье и центральных регионах России.