В Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком

Максимальный размер пособия по беременности в следующем году вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей. Об этом 27 июля рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Также депутат рассказала, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен в 2025 году более чем в два раза — до 5,7 тыс. рублей.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%», — добавила Стенякина.

В следующему году, по ее словам, вырастут и пособия, которые получают Герои России и Герои труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Так, предполагается повышение пособия на 4,5%, уточнила депутат.

17 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год из расчета медианного дохода в 2023 году. Мишустин также указал, что российские субъекты сами установят свои величины, к которым привязаны виды льгот и пособий, например, выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума, установленного по региону.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в начале июля вновь предложил рассмотреть законопроект о выплатах за долгий брак на федеральном уровне. Согласно тексту документа, предлагается делать выплаты супругам в зависимости от продолжительности их семейной жизни. Так, за 20-летие совместной жизни предусматривается выплата в размере 20 тыс. рублей, за 25-летие — 25 тыс. рублей, и так вплоть до 70-летия, за которое предусмотрено 70 тыс. рублей.