Расчет по-новому: как изменится МРОТ в 2025 году
Минимальный размер оплаты труда в 2025 году может стать выше 22 тыс. рублей. Его хотят поднять на 16,6%. Такое увеличение связано с выполнением поручения президента РФ, предусматривающего более чем двукратный рост МРОТ к 2030 году. В перспективе поднятие минимальных зарплат может улучшить благосостояние уязвимых категорий населения и простимулировать потребительский спрос, допускают эксперты. Однако вслед за этим может вырасти и инфляция. Как изменится МРОТ — узнали «Известия».
На сколько увеличат МРОТ в 2025-м
Минимальный размер оплаты труда в России поднимется до 22 тыс. рублей. Соответствующий законопроект представил на общественное обсуждение Минтруд РФ. Важной особенностью документа является возврат к старой формуле расчета МРОТ, учитывающей медианную зарплату граждан за предыдущий год.
Кроме того, в соответствии с действующим законом, МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год и размера оплаты труда, установленного на текущий год.
Начиная с 2025 года соотношение между МРОТ и медианной заработной платой должно быть не менее 48%. В 2024 году последняя, по данным Росстата, равнялась 46 751 рублю. В соответствии с этим ведомство предлагает установить минимальный размер оплаты труда на будущий год на уровне 22 440 рублей, в результате чего МРОТ вырастет на 16,6%.
Законопроект нацелен на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина, предусматривающего повышение МРОТ опережающими темпами. К 2030 году он должен вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023-м и составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.
Принятие документа, по мнению министерства, поспособствует повышению зарплаты у 4,2 млн работников.
Редакция «Известий» направила запрос в Минтруд РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
По старой форме
Министерство труда России решило вернуться к старой формуле для расчета МРОТ, связанной с медианной заработной платой, чтобы обеспечить более справедливое и экономически обоснованное определение минимального размера оплаты труда, утверждает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
— Это позволит более точно учитывать реальный уровень доходов населения и обеспечивать его защиту от инфляции, — объясняет он.
Минтруд, анализируя текущую экономическую ситуацию и необходимость обеспечить более справедливую оплату труда, возможно, учел обратную связь от работодателей и работников, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
При этом ранее МРОТ в России рассчитывался при помощи сложных экономических показателей, включая в себя соотношение с прожиточным минимумом, уровень инфляции и иные социально-экономические факторы, напоминает парламентарий.
Установление МРОТ на основе прожиточного минимума трудоспособного населения означает, что его рассчитывали исходя из минимальных потребностей человека для поддержания жизни, включающих расходы на еду, жилье, одежду и другие основные нужды.
— Такая методика имела недостатки, так как не всегда отражала реальные потребности и уровень жизни населения, — считает Астафьев.
Важным аспектом новой схемы является учет возможностей государственного бюджета и экономического состояния страны, подчеркивает Чаплин.
— Если рост МРОТ опередит уровень инфляции, то это может быть положительным фактором для работников. Однако для точного ответа необходимо мониторить прогнозы инфляции на 2025 год, — уточняет он.
Цифру в 22 440 рублей нужно рассматривать в контексте средних текущих расходов и стоимости жизни в разных регионах страны, убежден депутат. Такой МРОТ будет недостаточным, если жизненные расходы перекроют его.
Для полной оценки необходимо учитывать прогнозируемый уровень инфляции на 2025 год, согласен Астафьев.
— Если инфляция будет значительно выше, предложенный размер может быть недостаточным для поддержания привычного уровня жизни. Но, объективно говоря, прожить сегодня на 22 440 рублей — за гранью реальности, достаточно посмотреть на рост цен на продовольствие за последний год, — уверен эксперт.
Ощутимая польза
В первую очередь при повышении МРОТ улучшится благосостояние работников, получающих минимальную оплату труда. Кроме того, может вырасти потребительский спрос, поскольку у граждан появится больше свободных денег, допускает Никита Чаплин.
При увеличении доходов населения возрастает потребление товаров и услуг, согласен руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый труд» Сергей Довгаль. Результат в этом случае — возможное расширение рынков сбыта продукции для бизнеса.
Также увеличение МРОТ нередко ведет к эффекту «зацепного звена», когда зарплаты работников, получающих немного больше минимального уровня, также пересматриваются, указывает парламентарий. Это необходимо, чтобы сохранить дифференциацию и мотивацию.
— В ряде случаев работодатели могут пересматривать зарплаты всех сотрудников пропорционально или в соответствии с внутренней политикой компании, — добавляет депутат.
Однако это не всегда гарантировано и зависит от финансовых возможностей организации, предупреждает Денис Астафьев.
— А так как у многих компаний в условиях роста инфляции и ставки заимствования средств с долгового рынка они не способствуют устойчивому развитию, то мы, вероятно, не увидим рост зарплат в ближайший год, — прогнозирует собеседник «Известий». Вместо этого, по его словам, будет наблюдаться стагнация на рынке труда.
Еще один плюс роста минимальных зарплат — «обеление» экономики, подчеркивает эксперт. Увеличение МРОТ поможет вывести из тени работников, ранее получавших зарплату в конвертах, полагает Довгаль.
— Значительная часть работодателей заинтересована в официальном оформлении сотрудников, чтобы избежать штрафных санкций. Для них проще показать «белые» зарплаты, меньше которых платить все равно нельзя, чем рисковать, применяя незаконные схемы, — отмечает собеседник «Известий».
Помимо очевидных плюсов увеличения минимального размера оплаты труда в числе позитивных результатов можно выделить изменения в структуре рынка, считает Никита Чаплин. Рост МРОТ способен стимулировать более активный поиск работников и улучшение условий труда.
Он также может облегчить государственные социальные программы, уменьшив необходимость пособий для низкооплачиваемых работников, уверен парламентарий.
Инфляционные риски
Однако есть у повышения МРОТ и минусы, предупреждает Чаплин. Его рост может привести к инфляционному давлению, так как увеличатся производственные издержки для работодателей.
— Появится дополнительная налоговая нагрузка, которая может быть весьма ощутимой для малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать новые расходы, компании повысят стоимость своих товаров и услуг, что потенциально способно повлиять на размер инфляции, — подтверждает Довгаль.
В связи с этим глобально нынешнее увеличение минимального размера оплаты труда никак не скажется на уровне жизни граждан, уверен Денис Астафьев.
При этом вырастут бюджетные расходы по линии социального страхования, отмечает Довгаль. Речь идет об оплате больничных листов, расчете пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет и других обязательствах.
Увеличение МРОТ можно рассматривать как многофакторное явление, последствия которого будут варьироваться в зависимости от состояния экономики, убежден эксперт. Важно учитывать, что в этом случае требуется комплексный подход, включающий создание условий для повышения производительности труда.
В целом изменение МРОТ — многогранный процесс, затрагивающий не только экономические, но и социальные аспекты жизни государства и его граждан, резюмирует Чаплин.