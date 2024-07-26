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Расчет по-новому: как изменится МРОТ в 2025 году

Он может составить более 22 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минимальный размер оплаты труда в 2025 году может стать выше 22 тыс. рублей. Его хотят поднять на 16,6%. Такое увеличение связано с выполнением поручения президента РФ, предусматривающего более чем двукратный рост МРОТ к 2030 году. В перспективе поднятие минимальных зарплат может улучшить благосостояние уязвимых категорий населения и простимулировать потребительский спрос, допускают эксперты. Однако вслед за этим может вырасти и инфляция. Как изменится МРОТ — узнали «Известия».

На сколько увеличат МРОТ в 2025-м

Минимальный размер оплаты труда в России поднимется до 22 тыс. рублей. Соответствующий законопроект представил на общественное обсуждение Минтруд РФ. Важной особенностью документа является возврат к старой формуле расчета МРОТ, учитывающей медианную зарплату граждан за предыдущий год.

Кроме того, в соответствии с действующим законом, МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год и размера оплаты труда, установленного на текущий год.

цех
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Начиная с 2025 года соотношение между МРОТ и медианной заработной платой должно быть не менее 48%. В 2024 году последняя, по данным Росстата, равнялась 46 751 рублю. В соответствии с этим ведомство предлагает установить минимальный размер оплаты труда на будущий год на уровне 22 440 рублей, в результате чего МРОТ вырастет на 16,6%.

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Законопроект нацелен на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина, предусматривающего повышение МРОТ опережающими темпами. К 2030 году он должен вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023-м и составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Принятие документа, по мнению министерства, поспособствует повышению зарплаты у 4,2 млн работников.

Редакция «Известий» направила запрос в Минтруд РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

По старой форме

Министерство труда России решило вернуться к старой формуле для расчета МРОТ, связанной с медианной заработной платой, чтобы обеспечить более справедливое и экономически обоснованное определение минимального размера оплаты труда, утверждает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Это позволит более точно учитывать реальный уровень доходов населения и обеспечивать его защиту от инфляции, — объясняет он.

продукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Минтруд, анализируя текущую экономическую ситуацию и необходимость обеспечить более справедливую оплату труда, возможно, учел обратную связь от работодателей и работников, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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При этом ранее МРОТ в России рассчитывался при помощи сложных экономических показателей, включая в себя соотношение с прожиточным минимумом, уровень инфляции и иные социально-экономические факторы, напоминает парламентарий.

Установление МРОТ на основе прожиточного минимума трудоспособного населения означает, что его рассчитывали исходя из минимальных потребностей человека для поддержания жизни, включающих расходы на еду, жилье, одежду и другие основные нужды.

рабочий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Такая методика имела недостатки, так как не всегда отражала реальные потребности и уровень жизни населения, — считает Астафьев.

Важным аспектом новой схемы является учет возможностей государственного бюджета и экономического состояния страны, подчеркивает Чаплин.

— Если рост МРОТ опередит уровень инфляции, то это может быть положительным фактором для работников. Однако для точного ответа необходимо мониторить прогнозы инфляции на 2025 год, — уточняет он.

Цифру в 22 440 рублей нужно рассматривать в контексте средних текущих расходов и стоимости жизни в разных регионах страны, убежден депутат. Такой МРОТ будет недостаточным, если жизненные расходы перекроют его.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для полной оценки необходимо учитывать прогнозируемый уровень инфляции на 2025 год, согласен Астафьев.

— Если инфляция будет значительно выше, предложенный размер может быть недостаточным для поддержания привычного уровня жизни. Но, объективно говоря, прожить сегодня на 22 440 рублей — за гранью реальности, достаточно посмотреть на рост цен на продовольствие за последний год, — уверен эксперт.

Ощутимая польза

В первую очередь при повышении МРОТ улучшится благосостояние работников, получающих минимальную оплату труда. Кроме того, может вырасти потребительский спрос, поскольку у граждан появится больше свободных денег, допускает Никита Чаплин.

При увеличении доходов населения возрастает потребление товаров и услуг, согласен руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый труд» Сергей Довгаль. Результат в этом случае — возможное расширение рынков сбыта продукции для бизнеса.

Также увеличение МРОТ нередко ведет к эффекту «зацепного звена», когда зарплаты работников, получающих немного больше минимального уровня, также пересматриваются, указывает парламентарий. Это необходимо, чтобы сохранить дифференциацию и мотивацию.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ряде случаев работодатели могут пересматривать зарплаты всех сотрудников пропорционально или в соответствии с внутренней политикой компании, — добавляет депутат.

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Однако это не всегда гарантировано и зависит от финансовых возможностей организации, предупреждает Денис Астафьев.

А так как у многих компаний в условиях роста инфляции и ставки заимствования средств с долгового рынка они не способствуют устойчивому развитию, то мы, вероятно, не увидим рост зарплат в ближайший год, — прогнозирует собеседник «Известий». Вместо этого, по его словам, будет наблюдаться стагнация на рынке труда.

Еще один плюс роста минимальных зарплат — «обеление» экономики, подчеркивает эксперт. Увеличение МРОТ поможет вывести из тени работников, ранее получавших зарплату в конвертах, полагает Довгаль.

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Фото: Getty Images/Atstock Productions

— Значительная часть работодателей заинтересована в официальном оформлении сотрудников, чтобы избежать штрафных санкций. Для них проще показать «белые» зарплаты, меньше которых платить все равно нельзя, чем рисковать, применяя незаконные схемы, — отмечает собеседник «Известий».

Помимо очевидных плюсов увеличения минимального размера оплаты труда в числе позитивных результатов можно выделить изменения в структуре рынка, считает Никита Чаплин. Рост МРОТ способен стимулировать более активный поиск работников и улучшение условий труда.

Он также может облегчить государственные социальные программы, уменьшив необходимость пособий для низкооплачиваемых работников, уверен парламентарий.

Инфляционные риски

Однако есть у повышения МРОТ и минусы, предупреждает Чаплин. Его рост может привести к инфляционному давлению, так как увеличатся производственные издержки для работодателей.

— Появится дополнительная налоговая нагрузка, которая может быть весьма ощутимой для малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать новые расходы, компании повысят стоимость своих товаров и услуг, что потенциально способно повлиять на размер инфляции, — подтверждает Довгаль.

В связи с этим глобально нынешнее увеличение минимального размера оплаты труда никак не скажется на уровне жизни граждан, уверен Денис Астафьев.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом вырастут бюджетные расходы по линии социального страхования, отмечает Довгаль. Речь идет об оплате больничных листов, расчете пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет и других обязательствах.

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Увеличение МРОТ можно рассматривать как многофакторное явление, последствия которого будут варьироваться в зависимости от состояния экономики, убежден эксперт. Важно учитывать, что в этом случае требуется комплексный подход, включающий создание условий для повышения производительности труда.

В целом изменение МРОТ — многогранный процесс, затрагивающий не только экономические, но и социальные аспекты жизни государства и его граждан, резюмирует Чаплин.

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