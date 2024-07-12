Ценная реакция: по итогам года в РФ прогнозируют инфляцию в 6,5%

Инфляция по итогам 2024 года составит 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». В апреле ЦБ предполагал уровень в 4,3–4,8%, однако уже в начале июля в регуляторе сообщили, что значимо пересмотрят оценки. Там не исключили и повышения ставки до 17–18%. Это будет ограниченно влиять на рост цен, считают эксперты. Инфляцию сейчас разгоняет увеличение расходов бюджета и структурная перестройка экономики. Что поможет замедлить рост цен и как повлияет на это сокращение программ льготной ипотеки — в материале «Известий».

Какой будет инфляция в России

Все девять опрошенных «Известиями» аналитиков и экспертов сошлись во мнении, что инфляция в РФ будет больше 5% по итогам 2024 года. При этом пятеро из них считают, что показатель даже превысит 6%. Самую позитивную оценку дали в «Уралсибе» — 5,6%. Среднее значение консенсус-прогноза — 6,5%.

В апрельский доклад ЦБ закладывал рост цен в 2024-м на уровне 4,3–4,8%. Тогда Банк России ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025-м и будет в дальнейшем находиться вблизи таргета в 4%. Однако 4 июля на Финансовом конгрессе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что прогноз по росту цен будет значимо повышен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за этого аргументы в пользу подъема ключевой ставки становятся еще более весомыми, чем они были в июне, добавил он. По его словам, совет директоров ЦБ в этом месяце рассмотрит возможность увеличить ключевую до 17–18%. Уже в течение семи месяцев она находится на уровне 16%.

Ставка до конца года, скорее всего, зафиксируется на отметке 18%, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, затормозить инфляцию сейчас практически нечем, так как в условиях санкций и ограничений в сфере логистики и платежей растут затраты компаний. Также на фоне нехватки рабочей силы большинство предприятий вынуждены повышать зарплаты персоналу, что тоже влияет на стоимость товаров и услуг, сказал Сергей Гришунин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Критики позиции регулятора, выступающего за жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), считают, что она сокращает потенциал экономики из-за удорожания заемных средств, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Но главная цель ЦБ в другом — сдержать траты сбережений граждан, уверен эксперт. Активное потребление стимулировало бы импорт, спрос на валюту и рост инфляции, сказал он.

Основная проблема в борьбе с ростом цен с помощью ключевой ставки — эффект от нее проявляется спустя длительное время (несколько кварталов), уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Что может ускорить рост цен

Среди проинфляционных факторов — активная структурная перестройка экономики России и существенный рост расходов федерального бюджета, отметил главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

Он добавил: майские заморозки также внесут свой вклад, а ближе к концу года начнет сказываться эффект от запланированного повышения налога на прибыль. С 2025 года ставка будет увеличена с нынешних 20 до 25%. Такие поправки в фискальную систему приняла Госдума в третьем чтении и одобрил Совфед 10 июля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для Банка России риск закрепления инфляции (выше таргета в 4%) будет означать необходимость сохранить жесткую ДКП, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он согласился: риски усиления роста цен в краткосрочной перспективе могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями и неудачным сельскохозяйственным сезоном. Среди других факторов — перебои поставок импортных товаров и дальнейшее быстрое расширение внутреннего спроса.

Также подстегнуть инфляцию может повышение цен на нефть и нестабильность на мировых рынках, полагает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. В то же время возможное дальнейшее повышение ключевой будет иметь ограниченное влияние на рост цен, уверен Алексей Девятов из «Уралсиба».

Что может затормозить инфляцию

Сейчас темпы кредитования будут постепенно уменьшаться в условиях сокращения программ льготной ипотеки и усиления макропруденциальных мер (ограничений на выдачу необеспеченных ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки), это будет благотворно сказываться на инфляции, сказал Сергей Гришунин из НРА.

В июле закончилось действие самой популярной программы льготной ипотеки — на новостройки под 8%. Она вводилась как антикризисная мера в период пандемии коронавируса и должна была поддержать людей и строительную отрасль. В дальнейшем эту программу несколько раз продлевали, постепенно ужесточая условия для участия в ней. В июле этого года также скорректировали условия по семейной программе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат, сказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Полина Щукина из «Цифра брокер» добавила: положительно влиять будет также устойчивость курса рубля и умеренное наращивание денежной базы.

Есть вероятность, что достичь таргета удастся только к началу 2026 года, полагает Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее словам, регулятору есть смысл пересмотреть цель по инфляции в сторону повышения, например до 5% в год. Прийти к такому результату будет легче, а благосостояние россиян не должно ухудшиться.

Недельная инфляция в РФ со 2 по 8 июля составила 0,27%, с начала года потребительские цены выросли на 4,68%, следует из данных Росстата. Как ранее сообщали в Минэке, в ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая.