Вперед и вверх: Банк России сообщил о пике инфляции в июле

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о значительном росте инфляции в июле 2024 года. По его словам, по состоянию на 1 июля инфляция в РФ ускорилась и составила 9,22% в годовом выражении. Однако после прохождения пиковых значений ожидается спад. О причинах инфляционного скачка, последствиях для россиян и перспективах обуздания инфляции во втором полугодии 2024 года, читайте в материале «Известий».

Причины и следствия

Заботкин объясняет динамику резким ростом тарифов ЖКХ, который скажется на годовом показателе инфляции. В августе-сентябре, по словам Заботкина, начнется постепенное снижение годовой инфляции, а запланированного таргета в 4% удастся достигнуть к лету 2025 года.

«Известия» направили запросы в Минфин и Минэк по поводу причин и последствий резкого роста инфляции.

В Минэке динамику инфляции за последнюю неделю июня объяснили разовым фактором — индексацией 1 июля тарифов ЖКХ.

«Напомним, в 2023 году индексация не проводилась. В последний раз это было сделано в декабре 2022 года. Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей. В ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая плодоовощной продукции и другие сезонные факторы», — прокомментировали в пресс-службе министерства. Там также уверили, что ситуация с ценами находится на постоянном контроле профильных ведомств, которые системно работают над наращиванием предложения на соответствующих рынках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Министерстве финансов РФ «Известиям» предложили обратиться с запросом в ЦБ. На момент публикации Банк России на запрос не ответил.

Комплекс причин

Инфляция с 25 июня по 1 июля составила 0,66% после 0,22% за предыдущую неделю. Высокое значение, видимо, объясняется индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем на 9,8%. Таким образом, из недельного прироста на 0,66% рост ИПЦ на 0,5% приходится на один день (1 июля), а исходя из недельных данных инфляция за июнь могла составить 0,74% м/м.

В лидерах роста цен в июне, как и в мае, в основном волатильные компоненты: плодоовощная продукция, авиаперелеты, санатории и дома отдыха, также повышенные темпы роста цен отмечаются на стройматериалы и бензин, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Влияние индексации тарифов в этом году на годовую инфляцию связано с тем, что в июле прошлого года она не проводилась (она была проведена досрочно, в декабре 2022 года). Вклад индексации 2024 года в инфляцию можно условно оценить в 0,6–0,8 п.п., — рассказала она.

Но в этом году, по подсчетам «Финама», инфляция за полный месяц существенно превышает экстраполяцию недельных данных из-за недостаточной представленности доли услуг в недельной статистике. Таким образом, в июне инфляция с высокой вероятностью превысит майскую (0,74% м/м, 10,6% SAAR). С начала года накопленная инфляция достигла 4,51%, «досрочно» выполнив годовой прогноз ЦБ (4,3–4,9%), а в годовом выражении на 1 июля инфляция превысила 9,1%.

Борщ и стройка

С начала года сильнее всего подорожали товары «борщевого набора» (картофель, свекла, капуста), авиабилеты экономкласса (+27%), стройматериалы (+11–16%), туристические услуги (гостиницы, санатории, дома отдыха и пансионаты).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Рост цен на стройматериалы можно связать со спросом на услуги ремонта после бума покупок жилья в ипотеку, а на перелеты и туризм — с несбалансированностью спроса и предложения в этом сегменте рынка, — объясняет ситуацию Беленькая.

Повышение стоимости стройматериалов связано не только с бумом на льготные ипотечные кредиты в конце июня под завершение госпрограммы, но и с тем же ростом тарифов ЖКХ. Так, продолжает дорожать цемент. По итогам первого полугодия девелоперы отмечают рост цен на 15–20%, с перспективой увеличения до 30% по итогам года. Производство цемента энергоемкое и ресурсоемкое, а значит, рост коммунальных платежей в структуре издержек также будет значительным.

Также в структуре стоимости цемента заложены и человеческие ресурсы — чтобы укомплектовать штат сотрудников, в условиях кадрового голода работодатели вынуждены увеличивать ФОТ безотносительно эффективности предприятия. Повышение зарплат сотрудникам производственных предприятий также отражается на ценах для конечного потребителя.

По аналогии с цементом растут цены и на другие товары и услуги, в том числе плодоовощную продукцию, на которую часть экспертов возлагают большие надежды по снижению темпов инфляции в летний сезон.

Осторожные оценки

Достоверной официальной информации по инфляции в июне еще нет, обращают внимание опрошенные эксперты.

По мнению заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, могут действовать и антиинфляционные факторы, в частности сезонное снижение цен на овощи и фрукты, сохраняющаяся высокая ставка ЦБ и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Кроме того, в июле прошлого года инфляция очень сильно выросла, поэтому в июле текущего года мы будем наблюдать эффект высокой базы, который также повлияет на снижение инфляции, — обращает внимание эксперт.

Впрочем, оговаривается он, если инфляция действительно сильно вырастет, это будет указывать на то, что прежние инструменты денежно-кредитной политики Банка России не работают . Это означает, что ключевую ставку нужно будет повысить до 18–20%. Но эксперт выразил надежду на замедление динамики.

По его словам, предел, к которому Банку России стоит стремиться до конца года, — 7%. Тогда этот эффект сохранится и в начале 2025 года.

По прогнозу «Финама», инфляция в июне может составить примерно 0,84% (8,8% г/г), в июле — 1% м/м (9,2% г/г) и в декабре — около 6,5% г/г.

Во втором полугодии 2024 года, согласно оценкам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, последует постепенное замедление текущей динамики цен на фоне потенциального ужесточения ДКП Банка России. «Однако ощутимым оно станет лишь в IV квартале года, а в ближайшие три месяца темпы роста цен с поправками на сезонность останутся довольно высокими», — говорит ведущий эксперт организации Игорь Сафонов. Он прогнозирует прохождение пика годовой инфляции на первой неделе июля на уровне 9,2%, а по итогам года инфляция замедлится до уровня 6,4%. «В 2025 году инфляция продолжит замедляться, по нашим оценкам, к концу I квартала годовой показатель снизится до 5,7%», — сообщил он «Известиям».