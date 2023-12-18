Инфляция на паузе: почему мировой рост цен остановился

Инфляция по всему миру начала замедляться. Ощутимое сокращение темпов роста цен отмечено в США и Европе, а в Китае и вовсе наблюдается дефляция. Высокую инфляцию демонстрируют только отдельные значимые экономики, и все они являются «особыми случаями» (включая Россию). Можно ли говорить о том, что небывалый за почти 40 лет инфляционный всплеск в мире побежден, и что это означает для глобальной экономики — в материале «Известий».

Почти полтора года в мире бушевал сильный взрыв инфляции. Первые его признаки появились еще в 2021 году, но все сигналы роста цен характеризовались как «преходящие», в том числе и руководством крупнейших центробанков. Эта расслабленность в итоге привела к максимальному ускорению инфляции в развитых странах с 1980-х годов. В результате пришлось идти на по-настоящему крутые меры.

Эксперты до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что стало спусковым крючком для этого взрыва. Скорее совпал сразу комплекс факторов. Во-первых, масштабы «антиковидного» фискального и монетарного стимула оказались совершенно беспрецедентными: на этом фоне даже антикризисная программа 2008–2009 годов выглядела копейками. Во-вторых, из-за той же самой пандемии случились разрывы в цепочках поставок по всей мировой торговой инфраструктуре. Достаточно вспомнить нехватку контейнеров в одних портах и их завалы в других или дефицит чипов из-за недостаточного производства. В-третьих, конфликт на Украине привел к взлету цен практически на все энергетические ресурсы, а также на многие виды продовольствия. Наконец, были и внутренние факторы, конкретно — нехватка рабочей силы из-за демографических и структурных сдвигов во многих экономиках от Северной Америки до Восточной Азии. Конкретный вес каждой из этих движущих сил в общем итоге подсчитать практически невозможно.

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США

Как бы то ни было, на данный момент наиболее острая фаза инфляции, кажется, завершилась. Застрельщиками здесь выступили США, где рост цен начал замедляться раньше — не в последнюю очередь потому, что они и взялись за ужесточение денежно-кредитной политики первыми. По итогам октября инфляция в США в годовом исчислении опустилась до 3,2% (по сравнению с 3,7% в сентябре), а месяц к месяцу составила 0%. Во многом это произошло за счет снижения цен на все виды энергии (минус 4,5%), включая и бензин. В свою очередь, на это положительно повлияло ослабление цен на нефть в глобальном масштабе.

Без учета топлива снижение цен впечатляет куда меньше. Коренная инфляция (без продовольствия и энергии) в годовом исчислении составила 4%, причем темпы роста в сфере услуг остаются крайне высокими и сопоставимыми с пиком, достигнутым в прошлом году. Тем не менее в общей сложности темпы роста цен упали почти в три раза — в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%, немыслимый по любым меркам XXI века результат.

Европа

В еврозоне, по предварительным данным, в ноябре инфляция показала 2,4% в годовом исчислении против 2,9% в октябре. Падение объясняется календарным фактором: без него рост цен был бы нулевым. Что касается коренной инфляции, то она пока держится на сравнительно высоком уровне в 3,6%, но в октябре она составляла 4,2%.

Фото: TASS/IMAGO/Rolf Poss

Ключевую роль сыграло снижение цен на энергию, в первую очередь на газ. А вот продовольственная инфляция довольно высокая, достигает почти 7%. Есть подозрение, что без эффекта высокой базы в следующие месяцы темпы вновь немного увеличатся. В то же время без чего-то экстраординарного возвращение к двузначным показателям конца прошлого года выглядит невозможным.

Китай

В Китае проблема с инфляцией не стояла в последние годы в принципе, несмотря на то что исторически в предыдущие 20 лет цены здесь росли быстрее, чем в странах ОЭСР. С начала пандемии инфляция в годовом исчислении ни разу не превысила 3%. В 2023 году она и вовсе опустилась к нулю, а в октябре оказалась даже ниже — страна вновь испытала дефляцию. Это проблема, которая беспокоит китайские власти: почти наверняка для борьбы с этим явлением придется применять экономическое стимулирование.

Кажется странным, что КНР сейчас находится в противофазе к экономикам Запада, но на самом деле ничего особенного тут нет. Низкий рост цен вообще нормальное явление для восточноазиатских стран. В Японии, к примеру, более-менее значимой инфляции не фиксировалось уже 30 лет. Сейчас экономика Китая становится «зрелой», приближаясь к стандартам соседей — той же Японии, Южной Корее, Тайваню. Всех их объединяет мощный торговый профицит за счет товаров народного потребления (а значит, отсутствие проблем с цепочкой поставок для потребительского рынка), высокая норма сбережений и нежелание граждан слишком активно тратить деньги.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Что не так с «победой» над инфляцией

Несмотря на то что снижение темпов роста цен выглядит в США и Европе впечатляющим, праздновать триумф явно рано. Во-первых, инфляция по историческим меркам остается исключительно высокой — 3% и выше в прошлые годы казались бы экстремальной цифрой. ЕЦБ и ФРС в качестве своих целевых отметок устанавливают 2%. Во-вторых, ключевую роль в замедлении темпов роста играют крайне волатильные энергетические цены. Показатели коренной инфляции, связанные с внутренним состоянием экономики, заметно выше. В особенности быстрый рост цен отмечается в секторе услуг, который в меньшей степени зависим от конъюнктуры и чаще отражает долгосрочные тренды.

Часть фундаментальных проблем по-прежнему не снята: так, остаются трудности с рабочей силой, особенно в сферах, где задействованы «синие воротнички». Учитывая демографическую картину в большинстве развитых стран и усиление настроений против массовой иммиграции, крайне сомнительно, что эти трудности в ближайшее время будут разрешены.

Неудивительно, что ни ЕЦБ, ни ФРС США пока не торопятся отменять жесткую денежно-кредитную политику, которая и помогла загнать инфляцию в сколько-нибудь нормальные рамки. История показывает, что здесь очень легко «не дожать», из-за чего цены вновь могут уйти в небеса. Отметим, что ФРС имеет куда большую свободу маневра, так как американская экономика пока находится в относительно неплохом состоянии. Соответственно, финансовые власти США могут подержать высокую ставку довольно долго, обеспечивая по возможности «мягкую посадку».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Совсем иная ситуация в Европе. Большинство стран еврозоны или уже в рецессии, или где-то рядом. Отрицательный экономический рост зафиксирован в Германии, немногим лучше показатели во Франции и Италии. Если ставку не снизить, есть риск глубокой и долгой рецессии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но преждевременное смягчение монетарной политики может привести к новому всплеску инфляции. Особенно учитывая гораздо большую, чем в США, уязвимость к разным геополитическим потрясениям, в том числе и связанным с ценами на энергоносители.

Особая стать

Ряд стран еще не решили проблемы с инфляцией, но все они находятся «вне тренда». Так, в Аргентине в последние 10 лет наблюдается почти полный паралич государственной финансовой политики, из-за чего индекс потребительских цен давно находится выше отметки в 100% — гиперинфляция. Сейчас это ведет к отчаянным идеям вроде перехода на доллар США. В Турции монетарные власти вели неортодоксальную практику сверхнизких ставок, в результате чего лира находится в состоянии свободного падения, а инфляция давно закрепилась выше 10-процентной отметки.