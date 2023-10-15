Скользкая дорожка: в Европе растут цены на оливковое масло

9 октября Еврокомиссия обнародовала доклад «О краткосрочных перспективах аграрного рынка ЕС» , из которого следует, что европейцам в ближайшем будущем придется сильно поумерить свои аппетиты в отношении оливкового масла. В чем причины создавшейся ситуации, разбирались «Известия».

Золотое дно

Как свидетельствуют статистические выкладки, цены на оливковое масло первого холодного отжима поднялись только за летние месяцы 2023 года на 40 и более процентов. Последствия оказались довольно предсказуемыми. Масло становится всё более недоступным для многих европейцев. Как результат — его стали чаще воровать, причем в промышленных масштабах.

«Если раньше термин «жидкое золото» в применении к оливковому маслу был не более, чем красивым поэтическим образом, то теперь он обретает реальный экономический смысл. На прошлой неделе у нас со склада украли 50 т разливного масла — это убыток в €500 тыс., — сокрушается Мартин Пара, менеджер предприятия близ испанской Кордовы, пострадавшего от воров. — Мы опросили соседей, вызвали полицию. Но никто ничего не видел, и пока никого не нашли. Очень странно, ведь для закачки такого количества продукта в передвижные цистерны надо около двух часов времени».

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Кража крупная, но не последняя — на эти мысли наводит анализ процессов, происходящих в, собственно, отрасли или оказывающих воздействие на нее извне.

Факторы риска

По данным издания Olive Oil Times, специализирующегося на маслобойной отрасли, рост цен спровоцирован несколькими факторами, первый из которых — снижение объемов производства.

«Оценки будущего урожая постоянно пересматриваются в сторону уменьшения. В августе прошлого года сельскохозяйственные ассоциации прогнозировали, что Испания произведет 1 млн т оливкового масла в 2022/23 сельскохозяйственном году, что на 27% меньше, чем годом ранее. Но по итогам уборочной страды урожай составил 680 тыс. т. То есть собрано было в два раза меньше», — пишет издание.

Во-вторых, засуха. Этим летом пресса много писала о «беспрецедентной жаре», нехватке воды в специально созданных резервуарах, предвосхищая снижение сельскохозяйственного производства.

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«В падении объемов ожидаемого урожая виновата главным образом засуха, — утверждает Хуан Луис Авила, глава COAG (Coordinadora de organizaciones agricultores y ganaderos), ассоциации, объединяющей предприятия, работающие в аграрной и животноводческой сфере. — Жара в этом году действовала избирательно, усиливаясь в критически важные периоды жизнедеятельности растений. Например, повышение температуры воздуха до 37 градусов во время цветения убило большой процент завязей плодов. Да, на днях на наши плантации обрушились настоящие ливни, но выпавшие 40 л осадков на 1 кв. м. Но это сродни ситуации, когда умирающему от жажды дали чайную ложку воды. По нашим оценкам, даже если в ближайшие дни выпадет 150 л на 1 кв. м, мы сможем вырастить лишь на 100 тыс. т оливок больше. При общем снижении урожая почти в два раза (с 1,4 млн т) это капля в море».

В-третьих, цены на дизельное топливо, используемое в сельхозтехнике. Некоторые эксперты, например генеральный директор Ассоциации экспортеров оливкового масла Asoliva Рафаэль Пико, пытаются объяснить рост стоимости масла первого холодного отжима «влиянием нестабильности в секторе топлива для техники». Однако в прошлом году литр солярки в Испании стоил больше €2, а в 2023-м этот показатель не поднимается выше €1,7.

Будет ли дефицит

Проблемы с оливковым маслом странным образом коррелируют с ценами на подсолнечное масло. В пору пандемии его цена в розничной сети Испании подпрыгнула с €0,99 до €2,99, снизившись к весне 2023 года до €1,55. Но оливковое масло за тот же срок подорожало в Испании втрое.

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Казалось бы, оливковое масло должно стать дефицитом даже при нынешней цене €10–12 за литр против €4 в прошлом году. Но очередей пока не наблюдается. Да и не предполагается: по словам главы Ассоциации переработчиков и разливщиков масла Испании (Añerac) Примитиво Фернандеса, «нехватка стране не грозит, на складах покоится еще примерно 250 тыс. т продукта, прошлогоднего урожая». При обычной скорости потребления населением масла этот объем будет разобран в течение четырех месяцев. А новый урожай снимут в октябре. К тому же потребление оливкового масла в Испании, по словам экспертов, снизилось вдвое.

Именно это обстоятельство и компенсируется ростом цен на оливковое масло. По словам Терезы Перес, эксперта из Межпрофессиональной ассоциации испанского оливкового масла (Interprofesional de Aceite de Oliva Español), «каждый житель нашей страны употреблял 700 г оливкового масла за три недели». Простой подсчет показывает, что семья из трех человек тратила в прошлом году на этот продукт около €140. Теперь же годовые затраты составят €360.

Цены на «жидкое золото» поднялись и в других странах-производителях. В Италии оно подорожало на 50%, в Португалии — на 40%. «И это страны-производители, то есть те государства, которым не надо платить за транспортировку продукта откуда-то издалека, из-за границы», — отмечает в своем анализе испанская Организация по защите прав покупателей и пользователей (OCU), требующая провести «проверку состояния дел в отрасли». Формулировка, взятая в кавычки, намекает на возможность существования сговора между крупными объединениями производителей оливкового масла юга Европы.