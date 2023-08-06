Продукт не для всех: подорожает ли в России оливковое масло

В Европе из-за аномальной жары прогнозируют резкое падение производства оливкового масла. А Турция приостанавливает экспорт этого продукта из-за резкого роста цен на него в стране. Россия импортирует оливковое масло из Испании, Италии, Греции и Турции . Как отразятся проблемы ключевых экспортеров на России, ждать ли взлета цен на продукт, который за последний год уже успел вырасти в цене, выясняли «Известия».

Выжгло урожай

Из-за аномальной погоды в Старом Свете гибнут посевы и урожай. Жертвой жары станет и оливковое масло. Сильнее всего производство упадет в Греция, которую накрыл эпицентр жары и разрушительные лесные пожары. Урожай в стране, по прогнозам, снизится на треть — с прошлогодних 300 тыс. т до 200 тыс. Кроме жары и пожаров, свою роль сыграли и размножившиеся вредители.

Фото: Global Look Press/Marios Lolos

Крупнейший в мире производитель оливок — Испания из-за жары готовится ко второму неурожаю подряд. По прогнозу Международного совета по оливкам (IUC), в стране будет произведено всего 850 тыс. т продукта по сравнению с прошлогодними 1,3 млн т. Индустрия оливкового масла в кризисе, констатировала организация.

По оценкам Европейской комиссии, производство оливкового масла в регионе сократится до 1,391 млн т с 2,272 млн т годом ранее, то есть упадет сразу на 40%.

Цены подскочили

Ввиду грядущего дефицита (прошлогодние запасы, как ожидается, закончатся к сентябрю) цены на продукт взлетели. Это при том, что с начала 2022 года оптовые цены на оливковое масло уже успели удвоиться: предыдущий сезон также выдался неурожайным. В Великобритании, например, по данным управления национальной статистики, розничная цена на оливковое масло в мае выросла на 47% в годовом исчислении.

Чтобы защитить внутренний рынок, Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября. В министерстве торговли страны отметили, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

Фото: Global Look Press/Karsten Kramer

Ведомство привело статистику IUC, по которой из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире снизилось на 20% в первую очередь за счет Италии и Испании, а в Турции оно возросло на 62%.

По данным министерства, экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль нынешнего вырос на 240%. Из-за роста экспорта цены на масло подскочили и в самой Турции — на 102%.

До плюс 50%

Дефицит и рост мировых цен затронет и Россию, которая импортирует оливковое масло и оливки. Эта продукция не попала под действие эмбарго на поставки ряда товаров АПК.

Как сообщила «Известиям» Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сети получили уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию — на 40–50% к ценам второго полугодия 2022-го. Речь о производителях и поставщиках оливкового масла из Испании, Италии, Греции, а также Турции и Туниса.

Фото: Unsplash/Dimitri Karastelev

Изменение цен напрямую связано с конъюнктурой рынка: низкой урожайностью исходного сырья (оливки), сдержанными прогнозами по урожаю 2023 года. Значимый фактор для российских компаний — снижение курса рубля к евро.

Премиальный продукт

В то же время, как подчеркнули в АКОРТ, оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на который практически не отразится на кошельке массового покупателя.

При этом всегда есть некий потолок цены — в данном случае им будут являться цены на продукты-заменители, такие как подсолнечное масло, льняное и кукурузное, указывает Антон Полилов, основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro.

— Например, при росте цены на оливковое масло в два раза покупатели, скорее всего, выберут кукурузное, чем будут переплачивать за более привычный товар. При этом может получиться и обратный эффект, что все ближайшие заменители тоже немного подрастут. Всё будет зависеть от реальных цифр отклонения объемов поставок, — поясняет аналитик.

Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph

Спрос на оливковое масло в России нельзя назвать значительным. Так, по данным Масложирового союза, на протяжении пяти лет ежегодный объем потребления в РФ подсолнечного масла составляет примерно 2,3 млн т — это около 20 кг на душу населения. А объем потребления оливкового масла в 2022 году — 25 тыс. т, или 200 г на человека.

Много фальсификата

Если спрос на эту продукцию за последний год практически не изменился, то объем ее фальсификата на российском рынке резко вырос.

— В лучшем случае это помас (масло второго отжима, изготовленное из выжимок, остающихся после производства). Но бывают и старые масла вперемешку с подсолнечным, соевым или другими маслами, — цитирует telegram-канал FMCG Report члена совета директоров греко-российской торговой палаты Елену Калинину. — Потребители в России еще не настолько искушены в хорошем оливковом масле, они видят низкие цены и покупают явные подделки.

В условиях роста цен и дефицита настоящего оливкового масла количество поддельной продукции в России может увеличиться, считает Сергей Сидоров, эксперт в маркировке продукции, защите продукции и документов от подделки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков