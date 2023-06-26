Эффект сезона: начала ли разгоняться инфляция в России

По итогам мая инфляция в России немного ускорилась, достигнув 2,5% год к году против 2,3% в апреле. Это всё еще исторически очень низкий результат, но есть нюанс. Более продвинутые метрики Банка России, учитывающие факторы сезонности даже при сравнении показателей через 12 месяцев, демонстрируют, что рост цен достигает 4,7% — а это уже заметно выше установленной регулятором цели. Другие анализирующие инфляцию источники показывают куда меньший рост цен. Кто прав в статистическом споре, разбирались «Известия».

Сигнал для Центробанка

Тема инфляционных подсчетов сейчас является одной из самых острых в экономике. От конкретных показателей инфляции зависит среди прочего денежно-кредитная политика Банка России. Долгое время на фоне замедления роста цен ключевая ставка снижалась, но сейчас ЦБ взял паузу, выжидая конкретики по ситуации в экономике. Рост цен выше установленного таргета в 4% однозначно будет воспринят как сигнал, требующий повышения ставок.

Инфляция в России начала резко сокращаться в прошлом году после скачка в первой половине года. Замедление роста цен было связано с повышением курса рубля, снижением панических закупок и восстановлением логистических цепочек в импорте. Тем не менее из-за эффекта низкой базы годовые показатели какое-то время оставались высокими. В январе инфляция к тому же месяцу прошлого года составляла 11,8%, в феврале — 10,9%, а уже в марте рухнула до 3,5%. Дно было нащупано в апреле, а в мае темпы роста цен чуть увеличились.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако Центробанк рассчитывает инфляцию не только «в лоб», но и с помощью более сложных методик, связанных с эффектами сезонности . Обычно эти методики применяются при изменении месяц к месяцу (разное количество календарных дней или разный спрос на те или иные виды товаров и услуг). Сезонность при сравнении год к году выглядит более странно, но на самом деле тоже применяется регулярно, так как разные периоды года могут иметь разный «вес» в темпах роста цен, ВВП или каких-то других статистических показателях.

Конкретно Банк России использует не совсем обычную методику сезонного сглаживания, которую разъяснил публике в соответствующем документе в 2018 году. Ее суть состоит в том, что сначала сезонность устраняется в каждом отдельном товаре или услуге, входящих в потребительскую корзину, по которой рассчитывается индекс цен. В этом отличие от других систем подсчета, при которых инфляция сглаживается сразу вся. С одной стороны, первый подход по идее должен быть более точным. Но всё не так однозначно: при сглаживании изменения цен на каждый конкретный товар набирается куда больше субъективных оценок.

Поэтому разные ведомства и эксперты выходят с разными оценками этой сезонно сглаженной инфляции. По мнению ЦБ, она составила 4,7%. Минэкономики, в свою очередь, считает, что в мае рост не отличался от обычного, неотрегулированного показателя — 2,5% . Частные эксперты продемонстрировали разброс мнений: так, Telegram-канал «Твердые цифры» дает оценку в 4,6%, а канал MMI считает, что инфляция с учетом сезонности в мае составила 3,3%. Последний аргументирует свою позицию, в частности, тем, что показатели инфляции в мае были ниже пятилетнего среднего роста цен в этом месяце — тенденции, которая установилась с апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Изменения в инфляции

Опрошенные «Известиями» эксперты предложили свой взгляд на ситуацию с ростом цен. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Натальи Лавровой, сезонно сглаженная инфляция была на уровне 4,2%, что не является значительным отклонением от таргета.

— Однако цифры за май–июнь говорят об изменившейся структуре инфляции — в инфляционном росте, помимо сектора услуг, всё больше участвует непродовольственная инфляция, следовательно, инфляция всё больше определяется факторами спроса, а это подразумевает, что роль денежно-кредитной политики может стать определяющей, — отметила эксперт.

В целом, как считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, низкая годовая инфляция в данный момент носит временный статистический характер, который связан с исключительно низкой базой предыдущего года. В дальнейшем ситуация будет меняться.

— По мере того как эти месяцы прошлого года будут выходить из базы расчета, годовая инфляция будет ускоряться — собственно, уже по итогам мая годовая инфляция выше, чем по итогам апреля (2,3% год к году). По нашим оценкам, к концу июля годовая инфляция превысит 4% и продолжит рост в годовом выражении, а к концу года в отсутствие новых факторов для ускорения может составить 5,5–6% (прогноз ЦБ — 4,5–6,5%), — поделилась аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Влияние рубля

Ускорение инфляции, таким образом, видится как перспектива более чем реальная. К тому же вступает в дело еще один фактор — ослабление рубля. С начала мая доллар укрепился к рублю более чем на 8% благодаря множеству причин — от восстановления импорта до по-прежнему ограниченного объема экспорта. Положительное сальдо платежного баланса остается сравнительно невысоким. Кроме того, правительство может полагать, что слабый рубль решит множество задач — от импортозамещения до сокращения бюджетного дефицита (а мнение правительства по этому вопросу часто имеет решающее влияние на курс).

Рост иностранных валют к рублю может серьезно повлиять на рост цен. Впрочем, считает Наталья Лаврова, сейчас обстоятельства не совсем обычные:

— Эффект переноса курса на инфляцию, конечно, тоже никто не отменял, но курс сейчас крайне волатилен, поэтому этот эффект частично уже был заложен в цены, частично — еще может отыгрывать. Наибольшие риски сейчас для инфляционного фона могут создавать неконтролируемые госрасходы.

По словам Ольги Беленькой, эффект от ослабления курса рубля, которое наблюдается уже достаточно давно (с декабря прошлого года) и возобновилось в последнее время, сказывается на инфляции медленнее, чем ожидалось.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как пояснила эксперт, ЦБ связывает это с накопленными запасами продукции, импортированной компаниями в прошлом году по более благоприятному курсу. Тем не менее перенос ослабления курса рубля во внутренние цены всё равно будет происходить, особенно по непродовольственным товарам.

— Ранее ЦБ оценивал, что ослабление курса рубля на 10% может увеличить инфляцию на 0,5–0,6 п.п. в течение 6–12 месяцев. Впрочем, здесь может иметь значение и база отсчета — в прошлом году наблюдались существенные колебания рубля (в марте прошлого года курс падал до 120 рублей за доллар, а уже в июне прошлого года он укреплялся до 50 рублей за доллар), поэтому более правильным «сравнительным пунктом», по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, является уровень, на котором курс находился в начале 2022 года, — уточнила собеседница.