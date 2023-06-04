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Дорогое чтиво: за год книги подорожали на 20%

В чем причина и как дальше поведет себя рынок
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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За год книги подорожали на 15–20%, до конца 2023-го цены на них вырастут еще на 15%. Об этом «Известиям» сообщили в Российском книжном союзе и в издательствах. Причиной этому послужило увеличение стоимости полиграфических материалов — их большая часть приходится на импорт. Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику. Эксперты не исключают снижение спроса на книги — их стоимость уже достигла высокой отметки, что отпугивает многих покупателей.

Дорогое производство

Отпускные цены на книги за год выросли до 20%, рассказали «Известиям» в Российском книжном союзе (РКС) и в издательствах.

Совокупность факторов — дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но всё же их рост составил около 15–20%, — сообщил «Известиям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

книжный магазин
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Росстате привели более сдержанную динамику увеличения стоимости за апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,4%, однако там указан исключительно сегмент художественной литературы.

Цены на книги могут подняться и в этом году. В РКС прогнозируют подорожание этой продукции до конца 2023-го на 10–15%. Уже в I квартале стоимость увеличилась на 5%, уточнили «Известиям» в пресс-службе организации.

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Такие данные подтвердили и в книжных сетях. Продавцы магазинов «Читай-город» и «Книжный лабиринт» рассказали «Известиям», что с начала года цены выросли на 5–6%. В целом в этом году ожидается подорожание на 10–15%, как на издания в твердой обложке, так и на товар в мягком переплете. В мае 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средняя стоимость книги в сети «Республика» в Москве выросла на 6,1% (средний чек составил около 1150 рублей), сообщили в пресс-службе компании.

книжный магазин
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

«Известия» направили запрос в пресс-службы «Читай-города» и «Лабиринта».

Ожидаемое повышение цен на продукцию подтверждает и источник в крупном издательском доме. По его прогнозу, рост стоимости составит в среднем 15%. Но товар в мягкой обложке подорожает меньше, поскольку для ее производства используется более бюджетная бумага, добавил собеседник редакции.

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Цветные и подарочные книги с использованием дорогих материалов находятся в наибольшей зоне риска по приросту цен из-за использования дорогих материалов для производства, считает руководитель редакционных групп издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Ольга Киселева.

В Минпромторге запрос «Известий» переадресовали в Минцифры. Там отметили, что внимательно отслеживают ситуацию на книжном рынке.

В 2022 году была образована межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному принятию решений по недопущению необоснованного роста цен на бумагу. В нее вошли представители ФАС, Минцифры и Минпромторга. Это позволило сохранить стоимость бумаги дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

производство бумаги
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Поддержка отрасли осуществляется на регулярной основе: ежегодно выделяются средства на выпуск 300–400 наименований социально значимой книжной продукции, уточнили в ведомстве.

«Известия» направили запрос в ФАС.

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Цены вырастут

Причин удорожания книжной продукции несколько, сказали в РКС. С конца прошлого года курс валюты вырос на 30%, что отразилось на закупках импортных полиграфических материалов. Второй фактор — дорогая логистика из КНР и стран Азии, на которые переориентировались российские издательства и типографии в 2022-м, заменив европейские поставки. На увеличение стоимости также повлияло подорожание оборудования из Европы и запчастей к нему, уточнили в РКС. Кроме того, цены повышали и отечественные производители бумаги, сообщили там.

Как ранее писали «Известия», с начала 2023 года стоимость этого материала увеличивается на 7–10% каждый месяц. В МИФ также отмечают рост цен на бумагу на 10%.

производство бумаги
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тренд на подорожание книг сохранится, потому что цены на материалы для их производства будут и дальше расти, сказал Михаил Бурмистров. По этой причине спрос будет снижаться.

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По словам Олега Новикова, такая продукция становится менее доступной для населения, фонды библиотек не обновляются. Этот рынок сегодня нуждается в программах поддержки и помощи. Важно включить книги в «Пушкинскую карту» или в другие социальные государственные проекты, считает он.

Цена на одну книгу в мягком переплете сейчас доходит до 1300–1600 рублей, а в твердом уже достигла почти 2 тыс. рублей, убедились «Известия». По данным «Эксмо-АСТ», спросом пользуется художественная литература, доля которой в продажах компании по итогам 2022 года составила 49%. В топе — классика, например, произведения Михаила Булгакова, Федора Достоевского и других. Популярны и книги направления Young Adult (литература для подростков).

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Среди пользующихся спросом российских авторов — Медина Мирай, Лия Арден, Эли Фрей, уточнили там. По итогам первого полугодия 2023 года в сети магазинов «Республика» наибольшая популярность у произведений Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Александра Баунова «Конец режима», Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

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