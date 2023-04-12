От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции

Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции взамен европейской . Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга и в трех крупных компаниях. Выход на эти рынки связан с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги внутри страны и ежемесячным ростом цен на нее на 7–10% у единственного отечественного поставщика «Илим». Впрочем, в Минпромторге считают, что такая ситуация кратковременна, а наши производители готовы полностью обеспечить внутренний рынок.

За бумагой — в Китай

Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга. Например, в эти страны вышла «Красногорская типография» , сообщил «Известиям» ее гендиректор Павел Мелихов. По его данным, сейчас в компании на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги и эта доля будет расти, а в Турции в этом году была закуплена первая партия продукции .

Китайскую бумагу приобретает и организация «Печатных дел мастер» , сообщил ее директор по развитию Владимир Масликов. Интерес к продукции из КНР есть и в типографии «Гарант» , рассказал ее владелец Сергей Зюганов.

Выход в новые страны логичен, считают участники рынка. При этом российские типографии в условиях дефицита бумаги и роста цен на нее начнут искать партнеров не только в Турции и Китае — для них могут представлять интерес поставки, например, из Индонезии , считает исполнительный директор Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирина Ивкина.

Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Xinhua/Wang Jianwei

Но участники рынка отмечают, что в работе с новыми странами немало проблем. Бумага из Китая идет в Россию довольно долго, ожидание может достигнуть шести-восьми месяцев , рассказал Владимир Масликов.

Кроме того, поставщики из КНР установили довольно большой объем продукции, минимальный к закупке , добавил Сергей Зюганов. Это требует от типографий значительных средств — суммы порой неподъемные , уточнил он. Проблему подтвердили и в «Красногорской типографии» . В итоге, чтобы осуществить закупку товара в Китае, отечественные компании вынуждены объединяться и оформлять один общий заказ, который они распределяют между собой уже при получении товара в Москве , рассказал Павел Мелихов.

При таком формате работы с китайскими фабриками у российских типографий нет возможности контролировать качество, отметили представители сразу нескольких компаний . Например, был случай, когда поступали партии бумаги, от которой шел едкий запах химии, что недопустимо , пояснил Сергей Зюганов.

Для налаживания бесперебойных поставок товара с новых рынков необходимо много времени , отметила Ирина Ивкина. Но ситуация с дефицитом касается не только бумаги — в перспективе отрасль может столкнуться с проблемами в ремонте оборудования, ведь 90% техники в полиграфии из недружественных стран , уточнила она.

Поднять цены

Выход российских компаний на новые рынки — вынужденная мера, она связана с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги «Омела» внутри страны . Ее производит единственная организация в РФ — «Илим», рассказали участники отрасли. Второй производитель — «Кама», предлагает мелованные листы несколько другого типа, меньшей плотности.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Омела» — чистоцеллюлозная мелованная бумага, очень белая и яркая. Наиболее востребованный тип — самой высокой плотности, 200 г/кв. м . Она создана для производства печатной продукции высокого качества — журналов, обложек, листовок и другого, сказал «Известиям» представитель компании «Типография 1». При этом сейчас этого вида товара на рынке практически нет .

Дефицит возник еще в 2022-м и был вызван приостановкой поставок этой продукции из европейских стран на фоне санкций , пояснили компании. Это привело к значительному росту цен. В типографиях «Известиям» сказали, что стоимость бумаги с начала года ежемесячно увеличивается на 7–10% .

Участники рынка отмечают, что производитель «Илим» реализует свою продукцию только через дистрибуторов. А те на фоне дефицита товара повышают цены , сказал гендиректор «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Так, за последний месяц поставщик «Петробумага» поднял цену на «Омелу» на 9%, до 120 рублей за 1 кг , рассказали в «Типографии А1». При больших объемах закупки такой рост стоимости очень значительный — многие организации могут уйти в минус, уточнили в компании.

«Известия» направили запрос в «Илим».

— Проблему с постоянным ростом цен могли бы решить прямые договоры с «Илимом», но на предложения бизнеса о таком сотрудничестве в компании не отвечают . Наше предложение рассматривают уже 1,5 месяца . Минус этой ситуации заключается еще и в том, что у дистрибуторов получить оплату в рассрочку не удается, — рассказал Павел Мелихов.

Он добавил, что раньше такой проблемы не было, так как закупки бумаги за рубежом осуществлялись напрямую у производителя , например у финских компаний.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Минпромторге предполагают, что рост цен носит кратковременный характер . В ведомстве отметили, что два крупнейших изготовителя мелованной бумаги — «Илим» и «Кама» — полностью готовы обеспечить внутренний рынок . А там, где есть зависимость от импортных комплектующих, отечественные игроки уже перенастроили свои логистические цепочки, нашли альтернативных поставщиков.