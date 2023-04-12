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От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции

Почему бизнес решил переориентироваться на иностранную продукцию
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции взамен европейской. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга и в трех крупных компаниях. Выход на эти рынки связан с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги внутри страны и ежемесячным ростом цен на нее на 7–10% у единственного отечественного поставщика «Илим». Впрочем, в Минпромторге считают, что такая ситуация кратковременна, а наши производители готовы полностью обеспечить внутренний рынок.

За бумагой — в Китай

Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга. Например, в эти страны вышла «Красногорская типография», сообщил «Известиям» ее гендиректор Павел Мелихов. По его данным, сейчас в компании на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги и эта доля будет расти, а в Турции в этом году была закуплена первая партия продукции.

Китайскую бумагу приобретает и организация «Печатных дел мастер», сообщил ее директор по развитию Владимир Масликов. Интерес к продукции из КНР есть и в типографии «Гарант», рассказал ее владелец Сергей Зюганов.

Выход в новые страны логичен, считают участники рынка. При этом российские типографии в условиях дефицита бумаги и роста цен на нее начнут искать партнеров не только в Турции и Китае — для них могут представлять интерес поставки, например, из Индонезии, считает исполнительный директор Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирина Ивкина.

Китай
Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Xinhua/Wang Jianwei

Но участники рынка отмечают, что в работе с новыми странами немало проблем. Бумага из Китая идет в Россию довольно долго, ожидание может достигнуть шести-восьми месяцев, рассказал Владимир Масликов.

Кроме того, поставщики из КНР установили довольно большой объем продукции, минимальный к закупке, добавил Сергей Зюганов. Это требует от типографий значительных средств — суммы порой неподъемные, уточнил он. Проблему подтвердили и в «Красногорской типографии». В итоге, чтобы осуществить закупку товара в Китае, отечественные компании вынуждены объединяться и оформлять один общий заказ, который они распределяют между собой уже при получении товара в Москве, рассказал Павел Мелихов.

При таком формате работы с китайскими фабриками у российских типографий нет возможности контролировать качество, отметили представители сразу нескольких компаний. Например, был случай, когда поступали партии бумаги, от которой шел едкий запах химии, что недопустимо, пояснил Сергей Зюганов.

Для налаживания бесперебойных поставок товара с новых рынков необходимо много времени, отметила Ирина Ивкина. Но ситуация с дефицитом касается не только бумаги — в перспективе отрасль может столкнуться с проблемами в ремонте оборудования, ведь 90% техники в полиграфии из недружественных стран, уточнила она.

Поднять цены

Выход российских компаний на новые рынки — вынужденная мера, она связана с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги «Омела» внутри страны. Ее производит единственная организация в РФ — «Илим», рассказали участники отрасли. Второй производитель — «Кама», предлагает мелованные листы несколько другого типа, меньшей плотности.

Россия
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Омела» — чистоцеллюлозная мелованная бумага, очень белая и яркая. Наиболее востребованный тип — самой высокой плотности, 200 г/кв. м. Она создана для производства печатной продукции высокого качества — журналов, обложек, листовок и другого, сказал «Известиям» представитель компании «Типография 1». При этом сейчас этого вида товара на рынке практически нет.

Дефицит возник еще в 2022-м и был вызван приостановкой поставок этой продукции из европейских стран на фоне санкций, пояснили компании. Это привело к значительному росту цен. В типографиях «Известиям» сказали, что стоимость бумаги с начала года ежемесячно увеличивается на 7–10%.

Участники рынка отмечают, что производитель «Илим» реализует свою продукцию только через дистрибуторов. А те на фоне дефицита товара повышают цены, сказал гендиректор «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Так, за последний месяц поставщик «Петробумага» поднял цену на «Омелу» на 9%, до 120 рублей за 1 кг, рассказали в «Типографии А1». При больших объемах закупки такой рост стоимости очень значительный — многие организации могут уйти в минус, уточнили в компании.

«Известия» направили запрос в «Илим».

Проблему с постоянным ростом цен могли бы решить прямые договоры с «Илимом», но на предложения бизнеса о таком сотрудничестве в компании не отвечают. Наше предложение рассматривают уже 1,5 месяца. Минус этой ситуации заключается еще и в том, что у дистрибуторов получить оплату в рассрочку не удается, — рассказал Павел Мелихов.

Он добавил, что раньше такой проблемы не было, так как закупки бумаги за рубежом осуществлялись напрямую у производителя, например у финских компаний.

магазин
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Минпромторге предполагают, что рост цен носит кратковременный характер. В ведомстве отметили, что два крупнейших изготовителя мелованной бумаги — «Илим» и «Кама» — полностью готовы обеспечить внутренний рынок. А там, где есть зависимость от импортных комплектующих, отечественные игроки уже перенастроили свои логистические цепочки, нашли альтернативных поставщиков.

В некоторых случаях они перешли на другие технологии с применением более доступных химикатов или отказались от них вообще, добавили в Минпромторге. Кроме того, некоторые комбинаты приступили к возобновлению собственного производства, сказали в ведомстве.

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