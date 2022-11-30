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Просто фантастика: цены, ссоры и новые авторы на Non/fiction

Какие проблемы книжной отрасли может выявить предстоящая ярмарка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предстоящий престижный салон интеллектуальной литературы Non/fiction выявил несколько трендов, характерных для рынка, осаждаемого со всех сторон. Это и удорожание бумажной книги — стоимость только типографских услуг выросла на 50%, и сокращение предложений со стороны западных правообладателей более чем вдвое, и накал страстей внутри литературного сообщества, вылившийся в ряд скандалов в соцсетях. Накануне ярмарки «Известия» разбирают главные проблемы отрасли.

Люди пишут для себя

Предметы горячих споров авторов с экспертным советом Non/fiction стали попадать в инфополе задолго до официального пресс-релиза и программы ярмарки. Сначала из блога поэта Игоря Караулова читатели узнали, что сборник военной лирики «Моя сторона истории» не будет презентоваться на мероприятии, поскольку организаторы якобы сочли его пропагандистским и низкохудожественным.

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Впрочем, инцидент со сборником «зет-поэзии» вскоре был улажен. Как рассказал в интервью «Известиям» Игорь Караулов, «недоразумение разрешилось буквально за час — организаторам позвонили и спросили, что у них творится, там сказали, что произошла ошибка, просто не до конца составили список тех, кто будет выступать». Автор добавил, что не видит в книге никакой агитки.

Люди так пишут для себя, не для государства, не для администрации президента, не для какой-то партии, — утверждает он.

Автор романа «Гори огнем» Александр Пелевин рассказал «Известиям», что ему пришлось потрудиться, чтобы договориться с организаторами:

— Я подал запрос на презентацию своей новой книги в составе других новинок издательства «Городец» и получил ответ, что моя заявка не согласована, что означает стопроцентный отказ. Экспертный совет ярмарки никогда ничего не объясняет, просто согласовывает или нет.

Он признался, что решил привлечь внимание к случившемуся в Telegram, и к обсуждению подключились многие известные люди, ведущие популярных каналов; в итоге все решилось положительно.

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Писатель Александр Пелевин

Писатель Александр Пелевин

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
«Зет-поэзия — это братство кольца»
Поэт Игорь Караулов — о военной лирике, литературной учебе, смысловом кризисе и интеллигентской аллергии на успех

Представители издательства «Городец» подтвердили «Известиям», что администрация ярмарки и впрямь оставляет за собой право отказывать авторам без объяснения причин. Несмотря на то, что участие в салоне платное, а учитывая площадку (ей снова стал Гостиный двор), еще и весьма «небюджетное»: 150–200 тыс. за небольшой стенд с раскладкой — правда, на все дни мероприятия.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Non/fiction.

Как рассказала выпускающий редактор серии «НордБук» издательства «Городец» Елена Дорофеева, Non/fiction — это одна из самых важных ярмарок для издательского бизнеса страны.

— В Non/fiction участвовать для нас очень важно: о ярмарке пишет пресса, упоминают блогеры. Кроме того, это возможность попасть по решению экспертного совета в топ-листы года. Издательство может подать заявку на несколько своих книг. Если ее одобрят, то книги выставят в стеллаже на входе как событие прошедшего года. Они будут привлекать внимание и книжных магазинов, и читателей, — рассказала Елена Дорофеева.

Среди аналогичных салонов она назвала ММКЯ, Санкт-Петербургский книжный салон, Красноярский «КрЯК», ярмарки в Архангельске, Волгограде и «Нижегородскую волну».

— Очень жаль, что в этом году «КряКа» не было, общая ситуация заставляет организаторов «осторожничать» в плане и тематики, и авторов. Все в напряжении, — заключила представительница «Городца».

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Дорогой белый лист

Разумеется, личные пристрастия и эмоциональный накал внутри сообщества — лишь малая толика тех проблем, с которыми сталкивается издательская отрасль. Как рассказал «Известиям» генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, «книжный рынок ощутил на себе все изменения и новые условия, которые претерпела российская экономика за последние месяцы».

— Можно сказать, что индустрия переживает одновременно все кризисы последних десятилетий. Среди них — дефицит бумаги, рост цен на типографские услуги, при этом покупательная способность читателей падает.

Эксперт отметил, что себестоимость книжного производства еще в марте подорожала на 25–30%, этот рост стал рекордным за последнее десятилетие.

Острее всего дефицит ощущается в сегменте высококачественной мелованной бумаги, предназначенной для печати альбомов, детских книг и подарочных изданий: она в основном поставлялась из Финляндии. Но сегодня эти цепочки поставок прерваны. Что же до сотрудничества с азиатскими производителями, то, по признанию игроков книжного рынка, пока переговоры с ними не принесли значительного успеха.

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Типография
Фото: РИА Новости

— Российские издательства будут приостанавливать выпуск определенных книг, которые обычно печатались на мелованной бумаге. Остальные сорта (газетная, офсетная и типографская) все производятся в России, и дефицита в них нет, — пояснил Евгений Капьев.

Еще один фактор подорожания — рост стоимости типографских услуг. По данным «Эксмо», он составил от 30 до 50%. Типографии испытывают сложности с оборудованием, так как поставки из Европы приостановились; а работа с китайскими и индийскими производителями имеет целый ряд особенностей: например, их техника не соответствует стандартам качества и пока нет устойчивых каналов поставки.

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Именно бумажные книги определяют состояние рынка и составляют более 80% прибыли издательств. Объем книжного рынка в 2021 году, без учета цифровых книг, составил 269 млн экземпляров. В 2022 году он достигнет лишь 252 млн, — заключил Евгений Капьев.

Елена Дорофеева из издательства «Городец» добавила, что ярмарки всегда были привлекательны для читателей возможностью покупать продукцию без магазинной наценки.

— Качественное издание сегодня может стоить от 700 рублей до 1000. Мы изо всех сил стараемся удерживать цены — например, делая бумагу тоньше или экономя на ее качестве. Но на детской литературе так экономить просто нельзя…

Иностранцы поехали домой

Меняет российский книжный рынок и уход западных правообладателей: в портфеле издательств доля иностранных авторов в среднем составляет около 30–40%, а некоторых доходит и до 90%.

— Сегодня мы фиксируем сокращение предложений со стороны западных правообладателей более чем вдвое. А текущие договоры, по которым работают российские издательства, могут быть не продлены. Освободившуюся нишу могут занять «пираты» — те самые, с которыми отрасль успешно боролась на протяжении последних 20 лет, обеспечивая национальным и иностранным авторам и правообладателям стабильные доходы, защищая их права, — указывает Евгений Капьев.

Елена Дорофеева также сказала, что уходят, в основном, «топовые» англоязычные авторы и часть самых популярных скандинавов; но сказать, что пострадала «скандинавская серия» в целом, все же нельзя.

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Книжный магазин
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marijan Murat

Сложности возникают с оплатой авторских прав: валютные переводы делать сложно, некоторые банки вообще за это не берутся, либо переводы часто возвращаются… Некоторые страны совсем не принимают платежи из России, — добавила представительница издательства.

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Одним из выходов Дорофеева видит переиздание классики:

— Август Стриндберг, Сельма Лагерлеф — имена известные и любимые у нас, и их уже активно переиздают, делают новые переводы... Авторские права действуют 70 лет по смерти автора, принадлежат обычно издателю или потомкам, и чтобы купить права на одну книгу одного автора сроком на пять лет, нужно заплатить от €1000 до €2000.

Создать популярное имя

Издатели добавляют, что признание иноагентами ряда известных авторов также скажется на отрасли.

— Это затронет и тех, кто с ними работал, и тех, кто не работал: найти замену известному имени в издательском деле не так просто. Даже если книга «выстрелила», то без столь же удачного «продолжения» автора быстро забудут. Создать из «способного-перспективного» писателя популярное имя, чьи книги будут стабильно покупать и читать, даже при хорошем маркетинге, — это дело даже не года, а нескольких лет, — рассказала Елена Дорофеева.

Евгений Капьев при этом отметил, что поиск новых российских имен уже демонстрирует большие успехи во всех жанрах, включая young adult, фэнтези и комиксы.

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Манга
Фото: TASS/EPA/FRANCK ROBICHON
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— Одна из самых активных читающих целевых групп сегодня — молодежь до 26 лет. Они предпочитают бумажные книги — в топе продаж «манга», графические романы, так называемая подростковая литература. Ключевыми именами в сегменте young adult выступают Федор Нечитайло, Алекс Хилл, Ася Лавринович, — рассказал «Известиям» гендиректор «Эксмо».

В целом издатели сошлись на том, что книжной отрасли, в том числе полиграфической, важно получить господдержку. В частности, необходим доступ к дешевым кредитам. Однако, по признанию Евгения Капьева, пока решение проблем полностью перекладывается на участников рынка, прибыль которых зависит от объемов производства именно бумажных книг: «несмотря на то, что мы живем в цифровую эпоху, доля бумажных книг составляет около 80%».

Впрочем, больше всего представители издательской отрасли опасаются, что дальнейшее подорожание книг неминуемо приведет к снижению уровня чтения в России.

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