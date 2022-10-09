Знамо дело: гламурный сыщик дает уроки бдительности

«Мошенничество — огромный пласт жизни общества, и каждый хоть раз, да столкнется с тем или иным его проявлением», — справедливо замечает в своей книге частный детектив Эрнест Асланян, сам прибегающий в ее названии к невинному рекламному преувеличению. Читатель доверчиво штудирует пособие от профессионала, обещающее краткий курс по выработке чуть ли не сверхъестественных способностей, а в итоге получает пачку советов, очевидных на уровне обыденного здравого смысла (перед тем как подписать договор, нужно прочесть его целиком, в том числе и написанное мелким шрифтом, когда звонят из «службы безопасности», надо сразу класть трубку, и т.д.). Однако с сочинением московского наследника Ниро Вульфа не всё так просто, считает критик Лидия Маслова, представляющая книгу недели, — специально для «Известий».

Эрнест Асланян

«Я всё про вас знаю»

Москва: Эксмо, Бомбора, 2022. — 224 с.

Если практическая ценность книги Асланяна не очевидна, то своеобразная литературно-развлекательная — бесспорна. Кроме почтенных афоризмов «Лучше перебдеть, чем недобдеть», «Кто владеет информацией — тот владеет миром» или «Что нас не убивает — делает сильнее», здесь можно обнаружить ворох занимательных историй (или как выражается сам автор, «кейсов») из обширной практики Асланяна. В том числе из его опыта работы оперуполномоченным, предшествовавшего карьере адвоката знаменитостей, завсегдатая телепередачи «Пусть говорят» и спикера в глянцевых журналах.

«Как-то раз я давал интервью журналу Tatler», — ностальгически начинает одну из своих баек Асланян. Книга и в целом выглядит вполне достойным импортозамещением покинувшего русский медиарынок «Татлера», разве что тут немного не хватает подробностей из жизни членов британской королевской семьи, иной раз таких же беспечных и неосмотрительных в знакомствах, как некоторые клиенты Асланяна. Зато упоминаются местные «селебрити», например, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов, хотя, честно говоря, подробности их развода не очень захватывают и представляют скорее узкоюридический интерес.

Знамо дело_1 Частный детектив Эрнест Асланян Фото: соцсети

Творческий симбиоз именитого частного детектива и безвестных сотрудников литобработки текста иногда дает чудесные плоды в жанре unintentional humor. Даже если порой смеяться грех, например, над такой печальной историей: женщина наняла сыщика следить за мужем, и в результате выяснилось, что он встречается с ее дочерью-старшеклассницей от прошлого брака. Страдания убитой горем героини («Она встала, как-то неестественно дошла до комода»), которую напарник Асланяна в последний момент удержал от ужасного шага («Дело ли — когда женщина при тебе выбрасывается с балкона?»), разрывали бы сердце, если б в подаче этого набоковского сюжета не был использован стиль желтой прессы, мешающий сопереживанию. Вот, например, автор рассказывает, как наблюдал свидание отчима с падчерицей, уединившихся в автомобиле на укромной парковке: «Машина характерно подвигалась, до нас донеслись страстные ахи-вздохи».

Машину, раскачивающуюся из-за того, что в ней происходит половой акт, в реальной жизни не так уж часто встретишь, разве что в романтических кинокомедиях. Хотя, конечно, всё зависит от комплекции и физической подготовки участников, а также от марки автомобиля («смарт», наверное, недолго и перевернуть в пылу страсти). Есть в книге Асланяна и другие очень кинематографические сюжеты, которые вполне могут пригодиться сметливым сценаристам, например, для абсурдистской комедии о том, на какие хитрости пускаются черные риелторы, чтобы отжать квартиру.

Кроме профессионального цинизма Асланян иногда парадоксальным образом демонстрирует совершенно прекраснодушный романтизм, например, в главе, посвященной выбиванию алиментов и махинациям с установлением отцовства: «Часто бывает, что мужчине проще начать заботиться и воспитывать какого угодно ребенка, чем выяснять, настоящий он отец или нет. Ну родила женщина и родила». Это, безусловно, благородный и великодушный подход, и было бы очень уютно жить в мире, где и правда часто попадаются обладатели такой широкой души, которых растрогать ничего не стоит: «...если на пороге объявляется мамаша с «твоим» отпрыском, пусть и видишь его впервые в жизни, всё равно что-то екнет и начнешь задумываться, а вдруг и правда мой?»

Фото: Эксмо, Бомбора

Зачитавшись поучительными историями и радуясь, что они произошли (пока) не с тобой, как-то забываешь, что автор вроде бы обещал раскрыть свои эксклюзивные лайфхаки по тренировке проницательности. Однако, понятное дело, Асланяну нет резона выдавать свои главные профессиональные секреты. И всё же кое-какие маленькие тайны он приоткрывает. «...Как у Шерлока Холмса была команда мальчиков, которые добывали ему сведения, так и у меня уже есть своя база информаторов, и их становится больше и больше с каждым годом», — хвастается сыщик, рассказывающий, как эффективно вербовать официантов: заказав кофе за 200 рублей, оставляешь на чай 5 тыс., и безотказный источник любой информации о посетителях заведения у тебя в кармане.