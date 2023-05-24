Время и деньги: хронограф за миллионы и монета убийцы

Редчайшие часы за несколько миллионов долларов, альманахи с прижизненными публикациями Пушкина, серебряная монета, отчеканенная убийцей Цезаря, и рекордно дорогие драгоценные камни. В июне аукционная индустрия смещает фокус с произведений изобразительного искусства на ювелирные изделия, но — мы не ограничились ими в нашей подборке. «Известия» рассказывают, чем интересны лоты будущего месяца.

Хронограф Patek Philippe 1946 года

На нью-йоркском аукционе Sotheby’s «Важные часы» главным лотом станет хронограф Patek Philippe Reference 1518 выпуска 1946 года. Эстимейт, на первый взгляд, невероятный: $2,5–4,5 млн. Чем же столь примечателен экземпляр? Ref. 1518 — это первая модель с так называемым вечным календарем, то есть механизмом, позволяющим верно отображать дату вплоть до 2100 года без необходимости ручной корректировки даже в високосные годы. Кроме того, часы демонстрируют фазы луны.

Фото: Sothebys

Производителем был выпущен 281 экземпляр Ref. 1518 в корпусе из белого золота и только 58 — в корпусе из розового золота. До наших дней таких моделей дошло только 15, в их числе и выставленная на торги. Еще сильнее повышает ее редкость первоначальный вариант названия компании — Patek Philippe & Co. В 1948 году его сократили до Patek Philippe, и восемь из известных сегодня 15 «розовых» моделей вышли уже с урезанным брендом.

Итак, остается семь самых редких и ценных экземпляров. Из них три принадлежат крупнейшему коллекционеру часов Сандро Фратини, а один был продан в 2012 году на Christie’s за $674,5 тыс. Как мы видим, новый лот оценивается более чем вчетверо дороже, так что, надо полагать, миллионеры вполне могут рассматривать это как перспективную инвестицию.

Прижизненные публикации Пушкина

Ко дню рождения Пушкина (8 июня) аукционные дома любят устраивать торги предметами, имеющими отношение к поэту, и ближайшая дата — не исключение. «Литфонд» выставит комплект альманаха «Полярная звезда» за 1823–1825 годы — в этом сборнике, издававшемся будущими декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым-Марлинским, регулярно печатался Александр Сергеевич.

Фото: Литфонд

Так, в выпуске за 1823-й впервые появились стихотворения «Овидию», «Гречанке», «Элегия», «Мечта воина», год спустя — «К друзьям», «Нереида», «В альбом малютке», «К Морфею», «Редеет облаков летучая гряда...» и еще ряд небольших вещей. И в 1825-м — отрывки из поэм «Цыгане» и «Братья разбойники», а также «Послание к А.». И хотя в альманахе встречались опечатки, на что жаловался сам Пушкин («Они были с ошибками напечатаны в «Полярной звезде», отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда небольшая, но стихи не люди», — писал поэт), он сотрудничал с «Полярной звездой» вплоть до ее запрета после восстания декабристов. Поэтому для пушкинистики и русской литературы в целом значение этого издания — огромное. Отсюда и немалая цена: от 1,5 млн рублей. Впрочем, для прижизненных публикаций Пушкина это совсем не так уж и много.

Серебряная монета Брута

Мы нечасто пишем о нумизматических лотах, но экземпляр, который будет выставлен датским аукционным домом Bruun Rasmussen на торги в этом июне, проигнорировать сложно. Это денарий (древнеримская монета), отчеканенная Марком Юнием Брутом — одним из главных убийц Гая Юлия Цезаря. Помните легендарную фразу? «И ты, Брут!» Великий полководец, на тот момент объявленный пожизненным диктатором Рима, считал юного многообещающего политика одним из главных своих сторонников. И, разумеется, участие Брута в заговоре поразило Цезаря. Через два года Брут и его сподвижник Кассий потерпели поражение в битве с цезарианцами — Марком Антонием и Октавианом. И последний, став императором, сделал всё, чтобы Брут и Кассий вошли в историю как преступники, а отнюдь не освободители от диктатуры, кем их считали сторонники республиканского правления. Наконец, в эпоху Возрождения Данте и Шекспир увековечили такое представление: в «Божественной комедии» Брут находится в нижнем кругу ада как воплощение предательства.

Фото: Bruun Rasmussen

Но вернемся к монете. Брут чеканил денарии дважды, и именно вариант 42 года до н.э., представленный на торгах — самый интересный и желанный для коллекционеров. На аверсе изображен в профиль сам Брут, а на реверсе видны два кинжала и надпись EID MAR, то есть мартовские иды, когда Цезарь и был заколот. Серебряные денарии были выпущены, чтобы поднять боевой дух солдат, готовящихся к битве с Антонием и Октавианом: Брут не просто хотел материально мотивировать сторонников, но и напомнить, что они сражаются за идеалы демократии, как бы мы сказали сегодня. Это, впрочем, не помогло.

Эстимейт лота — 3–3,5 млн датских крон или примерно $434–506 тыс.

Самый крупный рубин

Sotheby’s выставила на июньские торги в Нью-Йорке сразу два выдающихся драгоценных камня. Первый — Estrela de Fura, самый крупный рубин в мире (из тех, что когда-либо появлялись на публичных торгах). Его масса — 55,22 карата. Добыт он был в Мозамбике прошлым летом и в необработанном виде весил 101 карат — это очень далеко до 2475-каратного камня «Раджа ратна» («Царь самоцветов»), сохраняющего мировой рекорд среди всех известных рубинов, но тот, во-первых, не продается, а во-вторых, требует огранки, в процессе которой наверняка потеряет большую часть веса и не факт, что обретет такую же красоту, как Estrela de Fura. Аукционный дом оценивает его не менее, чем в $30 млн.

Фото: Sothebys

Второй лот — розовый бриллиант Eternal Pink, добытый DeBeers в Ботсване. И этот раритет хотя и меньше некоторых других камней того же плана, имеет шансы побить рекорд на самую высокую цену в пересчете на карат. При весе 10,57 карат он оценивается в $35 млн, и дело здесь в исключительной чистоте и красоте. Более того, цена $3,3 млн за карат — это новый уровень не только для бриллиантов, но вообще для всех камней, когда-либо попадавших на аукционы. Вопрос в том, найдутся ли желающие выложить такие деньги.