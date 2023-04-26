Книжные толки: Библия за миллионы и портрет любовницы Пикассо

Сверхдорогой Ветхий Завет IX–X веков, картина Магритта из собрания знаменитого музыкального продюсера, шедевры Климта и Пикассо. В мае аукционный бизнес переживает традиционный пик активности, крупнейшие дома выставляют топовые лоты стоимостью в десятки миллионов долларов, и этот год не исключение. «Известия» рассказывают о наиболее громких предметах с грядущих торгов.

Кодекс Сассуна

Важнейший лот месяца — книга, которая имеет все шансы стать самым дорогим документом в истории. Кодекс Сассуна — древнейший из известных нам полных списков еврейской Библии (Танах). Рукопись на пергаменте датируется концом IX — началом X века и содержит почти весь Ветхий Завет.

Фото: sothebys.com Кодекс Сассуна

Наука знает целый ряд еще более старых источников, прежде всего это так называемые Кумранские рукописи (свитки Черного моря), которые принято относить к периоду с III века до н. э. по I век н. э. Но там представлены лишь фрагменты священных текстов. Так что Кодекс Сассуна занимает особое место в библеистике. Он считался утерянным более шести веков после разрушения синагоги на северо-востоке Сирии, где прежде хранился, и был вновь обнаружен в 1929 году, после чего его купил коллекционер Дэвид Соломон Сассун. С тех пор документ находится в частных руках, и сейчас его владелец — швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра. Он не продавал раритет более 30 лет, и это только подогревает интерес к грядущему аукциону, где за лот планируется выручить от $30 до $50 млн.

Пока пальму первенства по цене среди документов, проданных на публичных торгах, удерживает экземпляр Конституции США 1787 года, купленный за $43,2 млн. Так что, если Кодекс Сассуна достигнет верхней границы эстимейта, это будет историческим событием.

«Империя света» Рене Магритта

Вероятно, самый дорогой лот мая — полотно Рене Магритта из знаменитой серии «Империя света», принадлежащее многолетнему главе Warner Bros. Records Мо Остину. Легендарный звукорежиссер, работавший с Джими Хендриксом, Фрэнком Синатрой, Нилом Янгом и другими музыкальными звездами, ушел из жизни прошлым летом, и теперь его впечатляющее собрание современного искусства выставлено на Sotheby’s.

Фото: sothebys.com «Империя света» Рене Магритт

Небедные коллекционеры поборются за работы Пабло Пикассо, Джоан Митчелл, Виллема де Кунинга и других классиков живописи XX века. Но особое место среди них занимает произведение Магритта. В общей сложности сюрреалист создал 27 композиций, где дневное небо парадоксально сочетается с ночным пейзажем и домом с мистическим светом в окнах. Большинство из этих работ хранится в крупнейших музеях, но некоторые есть и в частных руках. Так, в прошлом году горизонтальный вариант «Империи света» был продан за $79,8 млн, поставив рекорд для живописи Магритта. Картина Остина — вертикальная и поменьше, так что, возможно, итоговая цифра окажется скромнее. Но — ненамного.

«Остров на озере Аттерзее» Густава Климта

И еще одно многомиллионное произведение, образцовое для своего автора — «Остров на озере Аттерзее» Густава Климта. Полотно размером метр на метр будет топ-лотом вечерних торгов искусством XX века Sotheby’s. Помимо него на аукцион выставлены картины Пабло Пикассо, Марка Ротко и Анри Матисса, объемные объекты Александра Колдера, Альберто Джакометти и Огюста Родена (да-да, «Мыслитель», только в миниатюрной версии), но именно произведение Климта имеет самый высокий эстимейт — около $45 млн — и особую значимость в контексте творчества художника.

Фото: sothebys.com «Остров на озере Аттерзее», Густав Климт

Пейзаж, созданный в Австрии, датируется 1901–1902 годами и находится на грани между двумя периодами: ранним и «золотым». Здесь уже чувствуется специфика климтовского стиля — уход от реализма в сторону подчеркнутой декоративности, изысканной мозаичности образа. И вместе с тем это еще вполне «честный» импрессионистский пейзаж, сохраняющий несомненную связь и с Моне, и с постимпрессионистами типа Синьяка и Сёра. Интересна и композиция: почти все пространство холста занимает изображение водной глади, а остров едва выглядывает справа сверху, у самой границы полотна.

Работа происходит из коллекции галериста, популяризатора творчества Климта и Шиле Отто Каллира. И это еще одна причина немалого эстимейта. Впрочем, существенно более скромного, чем вещи сопоставимого размера «золотого» периода.

«Натюрморт у окна» Пабло Пикассо

Есть в мае козыри и у Christie’s. На вечерних торгах искусством XX–XXI веков представлено аж 870 работ. Из них более сотни — с эстимейтами выше миллиона долларов. Сплошь первые имена! Ну а возглавляет эту блестящую коллекцию троица Пабло Пикассо / Виллем Де Кунинг / Жан-Мишель Баския. И именно вещь испанского гения имеет все шансы стать в итоге самой дорогой.

Фото: christies.com «Натюрморт у окна» Пабло Пикассо

«Натюрморт у окна» в ширину свыше полутора метров, он датирован 1932 годом. Вдохновлен юной возлюбленной Пикассо — Марией-Терезой Вальтер, которой на тот момент было 22 года. Уже пять лет она состояла в тайных отношениях с художником, всё еще женатым на Ольге Хохловой. И именно в 1932-м Пикассо создает целый ряд полотен с изображением девушки.

В «Натюрморте», впрочем, мы видим лишь профиль Вальтер, представленный в виде античного бюста. Но куда красноречивее — колорит: светлый, нежный, с акцентами на зеленый и белый. Здесь нет столь типичного для того же периода кубистического искажения форм, картина попросту радует глаз, хотя при этом мы сразу видим руку Пикассо. Аукционный дом оценивает холст примерно в $40 млн.