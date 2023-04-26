Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов сообщил о двух взрывах в Запорожье
Мир
США призвали НАТО самостоятельно решать вопрос о приеме Украины в альянс
Происшествия
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне СВО
Мир
Лавров призвал Лондон осознать последствия от ракет с обедненным ураном для ВСУ
Мир
Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Мир
Лавров назвал шизофренией идею о переговорах РФ и Украины после наступления ВСУ
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Мир
Лавров призвал не вмешиваться мировое сообщество в конфликт в Судане
Спорт
Ряд теннисистов из РФ подписали декларацию для участия в Уимблдоне
Общество
Арестован поджигатель иномарки директора благотворительного фонда
Спорт
«Жирона» обошла «Реал Мадрид» в матче чемпионата Испании
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в поселке Сосьва
Армия
Бойцы ВС РФ ушли от удара украинской ПТУР под Кременной

Книжные толки: Библия за миллионы и портрет любовницы Пикассо

Самые яркие аукционные лоты мая
0
Фото: REUTERS/Anna Gordon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сверхдорогой Ветхий Завет IX–X веков, картина Магритта из собрания знаменитого музыкального продюсера, шедевры Климта и Пикассо. В мае аукционный бизнес переживает традиционный пик активности, крупнейшие дома выставляют топовые лоты стоимостью в десятки миллионов долларов, и этот год не исключение. «Известия» рассказывают о наиболее громких предметах с грядущих торгов.

Кодекс Сассуна

Важнейший лот месяца — книга, которая имеет все шансы стать самым дорогим документом в истории. Кодекс Сассуна — древнейший из известных нам полных списков еврейской Библии (Танах). Рукопись на пергаменте датируется концом IX — началом X века и содержит почти весь Ветхий Завет.

123

Фото: sothebys.com
Кодекс Сассуна

Наука знает целый ряд еще более старых источников, прежде всего это так называемые Кумранские рукописи (свитки Черного моря), которые принято относить к периоду с III века до н. э. по I век н. э. Но там представлены лишь фрагменты священных текстов. Так что Кодекс Сассуна занимает особое место в библеистике. Он считался утерянным более шести веков после разрушения синагоги на северо-востоке Сирии, где прежде хранился, и был вновь обнаружен в 1929 году, после чего его купил коллекционер Дэвид Соломон Сассун. С тех пор документ находится в частных руках, и сейчас его владелец — швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра. Он не продавал раритет более 30 лет, и это только подогревает интерес к грядущему аукциону, где за лот планируется выручить от $30 до $50 млн.

Пока пальму первенства по цене среди документов, проданных на публичных торгах, удерживает экземпляр Конституции США 1787 года, купленный за $43,2 млн. Так что, если Кодекс Сассуна достигнет верхней границы эстимейта, это будет историческим событием.

Выпили за любовь: рисунки Баскии для бармена и консервы Уорхола
Самые яркие аукционные лоты марта

«Империя света» Рене Магритта

Вероятно, самый дорогой лот мая — полотно Рене Магритта из знаменитой серии «Империя света», принадлежащее многолетнему главе Warner Bros. Records Мо Остину. Легендарный звукорежиссер, работавший с Джими Хендриксом, Фрэнком Синатрой, Нилом Янгом и другими музыкальными звездами, ушел из жизни прошлым летом, и теперь его впечатляющее собрание современного искусства выставлено на Sotheby’s.

123

Фото: sothebys.com
«Империя света» Рене Магритт

Небедные коллекционеры поборются за работы Пабло Пикассо, Джоан Митчелл, Виллема де Кунинга и других классиков живописи XX века. Но особое место среди них занимает произведение Магритта. В общей сложности сюрреалист создал 27 композиций, где дневное небо парадоксально сочетается с ночным пейзажем и домом с мистическим светом в окнах. Большинство из этих работ хранится в крупнейших музеях, но некоторые есть и в частных руках. Так, в прошлом году горизонтальный вариант «Империи света» был продан за $79,8 млн, поставив рекорд для живописи Магритта. Картина Остина — вертикальная и поменьше, так что, возможно, итоговая цифра окажется скромнее. Но — ненамного.

Под знаком Венеры: рисунок Ротко и полотно Тициана (или нет?)
Главные аукционные лоты декабря

«Остров на озере Аттерзее» Густава Климта

И еще одно многомиллионное произведение, образцовое для своего автора — «Остров на озере Аттерзее» Густава Климта. Полотно размером метр на метр будет топ-лотом вечерних торгов искусством XX века Sotheby’s. Помимо него на аукцион выставлены картины Пабло Пикассо, Марка Ротко и Анри Матисса, объемные объекты Александра Колдера, Альберто Джакометти и Огюста Родена (да-да, «Мыслитель», только в миниатюрной версии), но именно произведение Климта имеет самый высокий эстимейт — около $45 млн — и особую значимость в контексте творчества художника.

123

Фото: sothebys.com
«Остров на озере Аттерзее», Густав Климт

Пейзаж, созданный в Австрии, датируется 1901–1902 годами и находится на грани между двумя периодами: ранним и «золотым». Здесь уже чувствуется специфика климтовского стиля — уход от реализма в сторону подчеркнутой декоративности, изысканной мозаичности образа. И вместе с тем это еще вполне «честный» импрессионистский пейзаж, сохраняющий несомненную связь и с Моне, и с постимпрессионистами типа Синьяка и Сёра. Интересна и композиция: почти все пространство холста занимает изображение водной глади, а остров едва выглядывает справа сверху, у самой границы полотна.

Снять голову: казненный святой от Рубенса и реклама невесты от Гойи
Самые дорогие аукционные лоты месяца

Работа происходит из коллекции галериста, популяризатора творчества Климта и Шиле Отто Каллира. И это еще одна причина немалого эстимейта. Впрочем, существенно более скромного, чем вещи сопоставимого размера «золотого» периода.

«Натюрморт у окна» Пабло Пикассо

Есть в мае козыри и у Christie’s. На вечерних торгах искусством XX–XXI веков представлено аж 870 работ. Из них более сотни — с эстимейтами выше миллиона долларов. Сплошь первые имена! Ну а возглавляет эту блестящую коллекцию троица Пабло Пикассо / Виллем Де Кунинг / Жан-Мишель Баския. И именно вещь испанского гения имеет все шансы стать в итоге самой дорогой.

123

Фото: christies.com
«Натюрморт у окна» Пабло Пикассо

«Натюрморт у окна» в ширину свыше полутора метров, он датирован 1932 годом. Вдохновлен юной возлюбленной Пикассо — Марией-Терезой Вальтер, которой на тот момент было 22 года. Уже пять лет она состояла в тайных отношениях с художником, всё еще женатым на Ольге Хохловой. И именно в 1932-м Пикассо создает целый ряд полотен с изображением девушки.

В «Натюрморте», впрочем, мы видим лишь профиль Вальтер, представленный в виде античного бюста. Но куда красноречивее — колорит: светлый, нежный, с акцентами на зеленый и белый. Здесь нет столь типичного для того же периода кубистического искажения форм, картина попросту радует глаз, хотя при этом мы сразу видим руку Пикассо. Аукционный дом оценивает холст примерно в $40 млн.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023