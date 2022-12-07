Под знаком Венеры: рисунок Ротко и полотно Тициана (или нет?)

Вариант одной из самых известных картин Тициана, рисунок Марка Ротко за $7 млн, платье Мэрилин Монро и интерактивный NFT русского художника. После ноябрьского пика первый месяц зимы в аукционной индустрии обычно проходит более тихо. Но яркие лоты всё же попадаются. «Известия» рассказывают о наиболее интересных из них.

Картина XVI века «Венера и Адонис»

Топ-лот торгов произведениями старых мастеров Sotheby’s — вариант широко известного полотна Тициана «Венера и Адонис». Гений Ренессанса создал целый ряд картин на этот мифологический сюжет. Самая известная находится в мадридском Прадо, но, например, несколько лет назад в Москве демонстрировался другой вариант — из частной коллекции. И возможно, что он предшествовал испанскому. Главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, крупнейший специалист по итальянской живописи Виктория Маркова атрибутировала его как собственноручную работу Тициана, что вскоре было широко признано в научном мире. Теперь же на аукцион выставлен еще один аналог — чуть отличающийся и по размеру, и по колориту от московской и мадридских версий. Специалисты Sotheby’s указывают авторство работы как «Тициан и мастерская» и оценивают ее в £8–12 млн. При этом, у холста достаточно скромная выставочная история, а среди исследователей нет консенсуса в отношении участия самого Тициана в работе.

ё Фото: sothebys.com

«Известия» попросили прокомментировать аукционную атрибуцию Викторию Маркову.

— Это хорошая версия. Даже в отношении версий худшего качества, хранящихся в музеях, используют ту же формулировку. Если же говорить по существу, то работа, скорее всего, написана в мастерской Тициана, а он сам в ее исполнении не участвовал, — ответила Виктория Эммануиловна.

«Красный и оранжевый на розовом» Марка Ротко

Традиционно высокие эстимейты встречаются на торгах искусством XX века. Топ-лотом гонконгских торгов Sotheby’s заявлена безымянная работа Марка Ротко 1969 года (неофициальное название — «Красный и оранжевый на розовом»). Ее оценивают в 42,5–55 млн гонконгских долларов, что соответствует $5,46–7 млн. И здесь, конечно, у ценителей абстрактного экспрессионизма сразу возникает вопрос: почему по меркам живописи Ротко это так дешево? Ведь размер вполне приличный — 60,8 x 45,5 см, да и визуальный облик — типично «ротковский»: две цветовые плоскости парят на фоне третьего цвета.

Фото: sothebys.com

Ответа три. Во-первых, изображение выполнено на бумаге. Да, художник использовал акрил, а лист затем был наклеен на холст. Однако тот факт, что это все-таки не масло, очень существенно влияет на цену. Во-вторых, для позднего Ротко вещь не очень показательная — незадолго до смерти мастер, пребывавший в депрессии, предпочитал мрачные тона. И, в-третьих, история картины загадочно скромная. Она не выставлялась (по крайней мере, Sotheby’s не сообщает об этом) и не фигурировала в публикациях. Правда, аукционный дом утверждает, что «Красный и оранжевый на розовом» будет включена в готовящийся Национальной галереей искусств Вашингтона каталог-резоне Ротко. Но, так или иначе, произведению еще предстоит получить оценку и осмысление специалистов.

Кстати, в 2007 году эта работа уже продавалась на Sotheby’s — при эстимейте £1,2–1,8 млн ее купили за £1,364 млн. Стоит ли платить за нее в четыре-пять раз больше? Непонятно. Разве что надеяться еще через 15 лет перепродать с такой же прибылью.

NFT интерактивного 3D-видео

После бурного взлета в 2021 году индустрия NFT переживает не лучшие времена. И всё же новые работы продолжают появляться, а крупные аукционные дома с готовностью их продают. Так, Christie’s в декабре проведет торги, целиком посвященные NFT, а самым дорогим лотом на них станет работа российского художника — Данила Криворучко. Проект называется Life in Our Minds: Mother Flock (2022) и представляет собой интерактивное 3D-видео, созданное на основе ранее выпущенных NFT в виде оригами. Здесь целая «стая» этих бабочек-оригами устраивают причудливый танец. Это красиво и само по себе, но по-настоящему впечатляет работа, если зритель с ней взаимодействует. Камеры фиксируют положение его тела, и на основе полученной информации корректируется траектория движения всех 3D-элементов. Например, мириады виртуальных созданий пугливо разлетаются в стороны от резких движений руками, кружат вокруг головы, подобно тому, как это делали бы настоящие светлячки. Таким образом, исходная работа может стать базой для новых произведений — публичных перформансов. На сайте приведен в качестве примера видеоролик с танцовщиком, который исполняет хореографическую композицию на фоне экранов с работой Криворучко. И этот «дуэт» выглядит завораживающе.

Фото: og.art

Стартовая цена в криптовалюте (Etherium) — Ξ 80 (около $102,6 тыс), а эстимейт — Ξ 80–100.

Свадебное платье Мэрилин Монро

Последний лот нашего обзора не произведение искусства (хотя — как посмотреть), но точно имеет отношение к истории искусства. А именно — к истории кинематографа. На аукционе будет продано знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором она выходила замуж за Джо Ди Маджо. Этот брак, заключенный в 1954 году, стал сенсацией: Монро тогда была на пике известности, как и бейсболист Ди Маджо. В итоге их союз продержался всего девять месяцев, но даже расставшись с красавицей, Джо поддерживал ее, а после смерти Мэрилин организовал похороны и много лет регулярно присылал цветы на могилу экс-супруги.

Фото: themarilynmonroecollection.com

Впрочем, в январе 1954-го казалось, что всё будет хорошо и любимица Америки наконец обретет душевное равновесие с человеком, который к ней явно неравнодушен. Мэрилин и Джо действительно стремились к личному счастью и старались оберегать его от назойливого внимания прессы: расписались тайно, и на скромной церемонии Монро была одета совсем не по свадебному, но безупречно элегантно: в скромном облегающем темно-коричневом платье из саржи с белым меховым воротом.

После церемонии Мэрилин подарила наряд теще своего личного фотографа Милтона Грина. Сегодня раритет оценивают в $1,5–2 млн, а начнутся торги с отметки $1 млн.