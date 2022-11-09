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Прекрасные и Пол: шедевры из коллекции Аллена и катастрофа Уорхола

Главные аукционные лоты ноября
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Сезанн и Сера за $100 млн, Уорхол за $80 млн и Боттичелли (или нет?) за $40 млн. Ноябрь — пик аукционного сезона и традиционное время ценовых рекордов. Как всегда, основную ставку продавцы делают на произведения модернистов и импрессионистов, но и без старых мастеров не обошлось. «Известия» рассказывают о самых важных лотах месяца.

«Гора Святой Виктории» Поля Сезанна

Два дня подряд Christie’s будет продавать коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена. 155 работ, в числе которых произведения Пикассо, Гогена, Моне, Ренуара, — одно из самых дорогих собраний, когда-либо выставлявшихся на публичные торги, его суммарная оценка — около $1 млрд. Но львиная доля этой суммы приходится на несколько работ постимпрессионистов стоимостью $90–100 млн каждая. Из них наибольший интерес представляют два полотна: одно кисти Жоржа Сера, другое — Поля Сезанна. Впрочем, «интерес» — не то слово. Это важнейшие, обладающие исключительной исторической и художественной значимостью картины. Начнем с Сезанна.

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Уроженец Экс-ан-Прованса, он писал возвышающуюся вблизи города гору Святой Виктории в течение всего зрелого творчества и создал в общей сложности 44 картины маслом и почти столько же акварелей. Причем постепенно у него панорама теряла перспективу и конкретику, превращаясь в кубистическую мозаику. Та версия, что была куплена Алленом, относится к середине этого «сент-виктуарного» периода (тогда как у нас в ГМИИ им. А.С. Пушкина — поздний вариант). Здесь еще есть перспектива и различимы деревья на переднем плане, но долина у подножия скалы уже выглядит как нагромождение разноцветных кубиков. Впрочем, обратите внимание на нетипичные для серии, тяготеющей к синему и зеленому, розовые оттенки. Кажется, что это утренний вид — и формальные эксперименты здесь сочетаются с природным обаянием. $100 млн — адекватная, а может, и заниженная цена за этот шедевр.

«Натурщицы» Жоржа Сера

Жорж Сера на торгах встречается крайне редко. Объясняется это просто: у него очень мало образцовых картин, написанных в технике пуантилизма (рисования точками), и почти все — в музеях. «Натурщицы» — редчайшее и важнейшее исключение. Живописец создал работу в 1888 году. Это был ответ на критику его же полотна «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», выставленного на последней выставке импрессионистов и Салоне независимых. Тогда Сера, создавшего технику пуантилизма, обвиняли в холодности, безжизненности и неправдоподобии. Изобразив модель, отдыхающую от позирования, сразу в трех ракурсах, живописец продемонстрировал, как с помощью пуантилизма можно добиться естественности и эмоциональности. Уставшая девушка расслаблена, ее тело несовершенно — и тем прекрасно. А на стене на заднем плане мы видим фрагмент того самого «Воскресного дня».

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Сера написал два варианта «Натурщиц». Более крупный (два на два с половиной метра) хранится в Фонде Барнса в Филадельфии. А меньший (полметра по длинной стороне) принадлежал Аллену. И в чем-то он даже более ценен, поскольку пуантилистическая техника здесь нагляднее. Все эти обстоятельства объясняют впечатляющий эстимейт — «выше $100 млн», по определению аукционного дома. Скорее всего, превышение будет очень существенным.

«Мадонна Магнификат»

Но ни постимпрессионистами едиными. Далеко не самый дорогой, но все же важнейший лот из коллекции Аллена — тондо (круглая картина), атрибутируемая Сандро Боттичелли. Мы не случайно пишем об авторстве с осторожностью, хотя аукционный дом, конечно, уверен, что это Боттичелли. Как он был уверен и в случае с «Портретом молодого человека с медальоном» и «Мужем скорбей», проданными соответственно в 2021-м и 2022-м годах.

Дело в том, что «Мадонна Магнификат» — вариант широко известной картины из галереи Уффици. Известно, что подмастерья Боттичелли сделали сразу несколько ее повторений. Возможно, что и сам мэтр приложил к каким-то из них руку. Но утверждать это наверняка мы не можем, равно как и едва ли удастся определить, в какой степени он участвовал в том или ином произведении. В частности, данная вещь, выставленная на торги, на разных выставках и в публикациях фигурировала и как работа Боттичелли, и как «Боттичелли и мастерская», и как просто «мастерская».

Еще одно слабое место лота — провенанс. Аукционный дом прослеживает историю картины с конца XIX века, тогда как создана она в XV столетии. Но высочайший художественный уровень, связь с шедевром Уффици и принадлежность пусть даже к мастерской Боттичелли (а может, в той или иной степени и к самому гению) — достаточные причины для оценки в $40 млн.

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«Белая катастрофа» Энди Уорхола

Единственный лот конкурирующего аукционного дома в нашей ноябрьской подборке — «Белая катастрофа» Энди Уорхола. Sotheby’s явно проигрывает битву Christie’s в этом месяце, но все из-за коллекции Аллена. А так громкие лоты есть у обоих игроков рынка. Знаменитая шелкография родоначальника поп-арта — из числа главных козырей.

Эта работа была создана на основе газетной фотографии разбитой автомашины. Уорхол мультиплицирует черно-белое изображение, помещая его на холсте 19 раз, но в каждом случае насыщенность разная. Кажется, что это распечатки на принтере, в котором постепенно заканчивается краска. А еще образ можно сравнить со всплывающими окнами на компьютере, а ведь создано всё это было в докомпьютерную эпоху! Уорхол будто почувствовал будущую тенденцию к многократному дублированию образов, превращению их в мемы, пусть даже трагические.

Произведение принадлежало галерее Stable, где проходила первая выставка Уорхола, вскоре после смерти художника попало на аукцион, прошло через несколько важных собраний и на крупных выставках. Заявленный эстимейт — $80 млн.

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