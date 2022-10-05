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Что в «Зеркале» тебе моем: сценарий Тарковского и кроссовки Канье

Самые яркие аукционные лоты октября
Фото: Getty Images/Michał Chodyra
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Бракованная золотая монета XVIII века, розовый бриллиант за $21 млн, уникальные ботинки Канье Уэста и ранний вариант сценария «Зеркала» Тарковского. Всё это лоты октябрьских торгов. Мировая нестабильность, кажется, не сказалась на желании одних людей продавать ценные артефакты, а других — покупать их. «Известия» выбрали раритеты, которые вызовут максимальный интерес коллекционеров.

Золотая монета XVIII века с ошибкой чеканки

Аукционный дом Spink & Son, специализирующийся на нумизматике, 7 октября будет продавать редкие золотые монеты из клада, найденного при перестройке особняка в Эллерби (Северный Йоркшир). Сообщается, что владельцы старинного дома решили перестелить пол и обнаружили под ним металлическую кружку с деньгами.

Что в «Зеркале» тебе моем
Фото: Spink

В общей сложности на торги выставлено 260 монет, самые старые из которых датируются началом XVII века, то есть шекспировской эпохой. Но статус топ-лота — у более нового экземпляра, гинеи Георга I, основателя династии Ганноверов (его наследники и сейчас правят Британией, просто во времена Первой мировой войны династию переименовали в Виндзоров, чтобы избежать ассоциаций с Германией).

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Гинея 1720 года интересна, впрочем, не династическими нюансами, а редчайшей ошибкой чеканки: вместо аверса здесь размещен реверс, то есть с обеих сторон монеты мы видим одинаковое изображение, а портрета монарха нет вовсе.

Согласно каталожному описанию лота, только три гинеи с подобным браком появлялись на публичных аукционах в XXI веке. Эта же — лучше всего сохранившаяся. Отсюда и стартовая цена: £2,5 тыс. (при эстимейте £3–4 тыс.).

11,5-каратный розовый бриллиант

В тот же день, 7 октября, на Sotheby’s будет продан редчайший розовый бриллиант. Официальное полное обозначение его оттенка — Fancy Vivid Pink, то есть необычный ярко-розовый. Эстимейт составляет $21 млн, что не рекорд для подобных драгоценностей в принципе (существуют в разы более крупные и дорогие камни), но близко к рекорду в пересчете на один карат. Всё дело в исключительных характеристиках экземпляра: он относится к Типу IIa, что означает максимальную степень чистоты и прозрачности, тем более редкую именно для розовых бриллиантов.

Что в «Зеркале» тебе моем
Фото: Sotheby’s

Камень был добыт в историческом месторождении Уильямсон в Танзании. Оттуда же происходит 23,6-каратный розовый бриллиант, из которого была сделана брошь Елизаветы II. Новинка тоже превращена в произведение ювелирного искусства: оправа выполнена из розового и белого золота с инкрустацией из белых бриллиантов.

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И еще один любопытный факт: это второй по размеру бриллиант оттенка Fancy Vivid Pink из тех, что фигурировали на публичных торгах. Суммируя вышесказанное, можно ожидать, что итоговая цена окажется даже выше предварительной оценки.

Самые дорогие в мире кроссовки

Главный конкурент Sotheby’s — Christie’s — недавно объявил о создании нового направления, посвященного уличной моде. И первыми лотами, представленными на приватной выставке-торгах в Нью-Йорке, стали две пары кроссовок Nike. Обе связаны с Канье Уэстом, причем одна из них в прошлом году уже проходила через аукцион и была продана за $1,8 млн — абсолютный рекорд.

Что в «Зеркале» тебе моем
Фото: Christie’s
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Речь идет о Nike Air Yeezy 1 Prototype — произведении креативного директора Nike Марка Смита и дизайнера Тиффани Бирс. Кроссы созданы специально для выступления Канье на 50-й церемонии вручения премий «Грэмми». Тогда артист завоевал приз за лучший рэп-альбом (Graduation) и спел две песни — Stronger и Hey Mama. То выступление до сих пор считается одним из лучших в его карьере. Но главное, именно с этой пары обуви началась история бренда Yeezy, продукция которого в итоге обрела культовый статус у поклонников спортивного стиля.

На фоне более поздних моделей, выполненных уже в партнерстве с Adidas, прототип «изиков» выглядят довольно скучно. Однако коллекционная ценность экземпляра не вызывает сомнений: это знаковый предмет одновременно из сферы моды и из поп-культуры.

Сценарий «Зеркала» Тарковского

Самый интересный отечественный лот на октябрьских торгах — сценарий великого фильма «Зеркало» Тарковского, представленный аукционным домом «Литфонд». Он представляет собой 76 машинописных листов со множеством рукописных пометок и правок.

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Фото: Литфонд
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Два года назад «Известия» сообщали о том, что сценарий «Зеркала» был продан за 1,2 млн рублей. Это другой экземпляр, сильно отличающийся от выставленного сейчас. Во-первых, «Литфонд» представляет раннюю версию 1972 года. На это, в частности, указывает сопроводительная записка Тарковского: «Прежде, чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных».

Во-вторых, уже финальный режиссерский вариант «Мосфильм» печатал тиражом 110 экземпляров, из которых 10 были с пустыми страницами (для заметок) и предназначались ключевым фигурам съемочной группы. Один из этих 10 и ушел с молотка в 2019-м за 1,2 млн рублей. А тем коллекционерам, которые хотят получить выставленный на днях предварительный вариант, придется выложить от 1,8 млн.

Остается лишь посетовать, что едва ли в обозримом будущем разные версии сценариев «Зеркала» будут собраны в одном месте и доступны исследователям.

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