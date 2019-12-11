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Сценарий «Зеркала» с автографом Тарковского продали на аукционе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Режиссерский сценарий фильма «Зеркало» с автографом режиссера Андрея Тарковского продан на торгах за 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в аукционном доме «12-й стул».

Стартовая цена лота составляла 630 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Также на аукцион были выставлены другие лоты, связанные с советским кино: письмо режиссера Сергея Параджанова, адресованное племяннику и раскадровки для фильма «Матера», который собиралась снимать режиссер Лариса Шепитько (она погибла, не успев закончить работу; лента, доснятая ее мужем Элемом Климовым, вышла под названием «Прощание»).

О планах продать экземпляр сценария в аукционном доме рассказали в начале ноября. На сценарии есть дарственная надпись некоему Володе — известно, что это человек, который сыграл важную роль в съемках, но просил не указывать его полное имя в каталоге.

Фильм «Зеркало» снят в 1974 году. Сценарий был написан Александром Мишариным и самим Тарковским. Главные роли в картине сыграли Маргарита Терехова и Олег Янковский (мать и отец главного героя Алексея). Алексея в детстве сыграл сын Янковского Филипп, взрослый герой присутствует только в виде голоса (Иннокентий Смоктуновский).

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